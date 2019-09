Sonntagsfrage: Welches Platinum-Games-Spiel ist euer Favorit?

Bildmaterial: Astral Chain, Nintendo / Platinum Games

Der Name Platinum Games steht für eine gewisse Qualität. Nicht immer in Bezug auf eine Erzählung, sondern vielmehr, wenn es um das Gameplay geht. Fast jeder von Platinum Games entwickete Titel besitzt ein unvergessliches Spielerlebnis. Sie sind gekennzeichnet durch schnelles sowie actionreiches Gameplay mit einer teilweise schrägen Handlung.

Das trifft nicht nur bei dem neusten Werk der Spieleschmiede zu, sondern geht bereits auf die ersten Spiele wie Bayonetta und Madworld zurück. Sehr überzeichnet, sehr übertrieben, aber dennoch mit sehr viel Liebe zum Detail. Titel von Platinum Games haben etwas Unverkennbares und erfreuen sich mittlerweile großer Beliebtheit.

Aus diesem Grund dreht sich die heutige Sonntagsfrage um das genannte Entwicklerstudio. Welches ihrer Spiele ist euer Favorit oder ist euch besonders im Gedächtnis geblieben? Ist es die Hexe Bayonetta, die Gegner mit ihren Haaren den Garaus macht? Oder bevorzugt ihr es etwas bunter und heldenhafter wie in The Wonderful 101? Oder doch lieber mit abstrus-schöner Welt wie in NieR: Automata? Verratet es uns in den Kommentaren!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 25. August

Vergangene Woche haben wir euch eine offene Frage nach eurem Fazit zur Gamescom 2019 gestellt. Im Großen und Ganzen scheint diese für die meisten positiv ausgefallen zu sein. Von den abgegebenen Antworten waren einige vor Ort und konnten sich diverse Spiele anschauen. Anscheinend war es auch nicht ganz voll, wie einige von euch schrieben.

Der Rest – wenn sie es mitbekommen haben – haben sich es zu Hause gemütlich gemacht und unterschiedliche Streams verfolgt. Als Highlight wurde unter anderem das Final Fantasy VII Remake genannt. Des Weiteren Spiele wie Monster Hunter World: Iceborne und auch Dragon Ball Z: Kakarot.