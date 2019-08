River City Melee Mach!! erscheint weltweit im Oktober

Bildmaterial: River City Melee Mach!!, Arc System Works

River City Melee Mach!! wird weltweit am 10. Oktober für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen, wie Arc System Works bekanntgab. Das Spiel orientiert sich an Nekketsu Kouha Kunio-kun, einem Arcade-Spiel, das einst die Kunio-kun-Reihe begründete und 1986 als Renegade auch seinen Weg in den Westen fand.

Das Spielprinzip bleibt das gleiche, es gibt aber von allem mehr. 180 Charaktere, 250 Special-Moves, 30 Teams. Es gibt neue Items, neue Stages und neue Costumization-Möglichkeiten – und mehr. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig antreten, auch in einem neuen Onlinemodus.

Nachfolgend seht ihr den ersten Teaser-Trailer.