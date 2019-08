Zinogre meldet sich in Monster Hunter World: Iceborne zurück

Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom

Lange mussten Monster-Hunter-Fans auf folgende Nachricht warten: Zinogre ist zurück! Um das passend zu zelebrieren, veröffentlichte Capcom einen neuen Trailer zur kommenden Monster-Hunter-World-Erweiterung Iceborne. Das Video zeigt euch nicht nur den Reißzahnwyvern und seine Donner- und Blitzfähigkeiten. Ihr seht ebenfalls alle bisherigen Monster, die euch in der eisigen Erweiterung erwarten.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PS4 und Xbox One. Eine Version für PCs folgt im Januar 2020. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Die Steelbook-Edition könnt ihr euch derzeit übrigens wieder bei Amazon sichern*. In wenigen Tagen startet die nächste Beta-Phase.

via Gematsu