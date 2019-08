If My Heart Had Wings erscheint am 5. September in Japan für Switch

Bildmaterial: If My Heart Had Wings, MoeNovel / Pulltop

Nach der Ankündigung des Switch-Ports von If My Heart Had Wings Anfang August, ist jetzt ein konkretes Erscheinungsdatum im japanischen Nintendo eShop zu sehen. Die animierte Visual Novel kann man sich ab dem 5. September für 2,500 Yen (circa 22 Euro) für Nintendos Hybridkonsole kaufen. Im Moment kann man sich den Titel für 2’250 (circa 19 Euro) etwas günstiger vorbestellen.

Interessant daran ist, dass der Switch-Port des Spieles die Sprachen Japanisch, Chinesisch und Englisch unterstützt. Über einen Release im Westen ist nämlich noch nichts bekannt, weswegen diese Version durch die englische Sprache eine interessante Alternative dazu darstellen könnte. Andernfalls ist der Titel auch für PCs über Steam auf Englisch erhältlich.

Eine himmlische Geschichte…

Aoi Minase kehrt in seine Heimatstadt Kazegaura zurück. Einst besaß er Träume, doch diese wurden mit der Zeit zerschlagen. Eines Tages trifft er auf Kotori Hanabe, die an ihren Rollstuhl gefesselt ist. Sie begegnen sich auf einer Anhöhe, die von Windmühlen umgeben ist, während ein weißer Gleiter durch die Lüfte segelt.

Es dauert nicht lange und die beiden beleben den Keifuu Academy’s Soaring Club wieder, der am Rande seiner Aufhebung steht. Gemeinsam wollen sie mit der Morning Glory fliegen. Doch der Wind bläst eine Phantom-Wolke über Kazegaura. Es steht euch eine Geschichte über die Jugend bevor und über Menschen, die den Himmel lieben.

Diverse Versionen und Portierungen

Der Titel erschien bereits 2012 in Japan für PCs, wobei MoeNovel ein Jahr später eine englische Übersetzung auf Steam veröffentlichte. Die englische Version wurde danach 2014 auf iOS und Android portiert, wobei in Japan eine aktualisierte Version namens If My Heart Had Wings: Cruise Sign und eine Fan-Disk namens If My Heart Had Wings: Flight Diary auf PS3 und PS Vita im März 2016 veröffentlicht wurden.

Unten könnt ihr euch den Switch-Trailer für If My Heart Had Wings anschauen.

via Gematsu