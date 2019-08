Das nächste Charaktervideo zu Utawarerumono: ZAN

Bildmaterial: Utawarerumono: ZAN, NIS America / Aquaplus

Charaktervorstellung die Dritte! NIS America zeigt uns in einem neuen Trailer die Charaktere Ougi, Jachdwalt, Kiwru und Nosuri aus Utawarerumono: ZAN. Die ersten beiden Teile dieser Videoreihe finde ihr hier und hier, falls ihr diese verpasst haben solltet. Neugierig? Eine Demo ist ab sofort verfügbar!

Utawarerumono: ZAN ist ein Brawler, in dem der Spieler die Geschichte von Haku, einem Mann ohne Erinnerungen, sowie einem Konflikt, der das Land zu verschlingen droht, erlebt. Der Spieler hat die Wahl zwischen 12, aus der Utawarerumono-Serie bekannten, Helden. Jeder einzelne ist mit Fähigkeiten und Stärken ausgestattet, um seine Gegner im Nahkampf zu besiegen. Der Spieler entdeckt im Verlauf der epischen Geschichte einzigartige Schauplätze und vernichtende Spezialattacken.

Es wird 12 spielbare Charaktere geben, jeder natürlich mit einzigartigen Fähigkeiten. Ein Online-Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler soll für die kompetitive Komponente sorgen. Mehr Details zu Spielverlauf und Kampftechniken erfahrt ihr in diesem Beitrag. Utawarerumono: ZAN soll am 13. September in Europa und am 10. September in Nordamerika für PlayStation 4 erscheinen.

Charaktervorstellung Teil 3