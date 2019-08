Shovel Knight Dig als neuer Titel der Reihe angekündigt

Bildmaterial: Shovel Knight Dig, Yacht Club Games, Nitrome

Publisher und Entwickler Yacht Club Games kündigte Shovel Knight Dig an, den nächsten Titel in der Shovel-Knight-Reihe. Ebenfalls an der Entwicklung beteiligt ist dabei Nitrome.

Bisher ist wenig über das Spiel bekannt und auch die Plattformen für die Veröffentlichung waren nicht Teil der Ankündigung, wobei ein offizieller PlayStationBlog-Post eine Veröffentlichung auf PS4 bestätigt. Eine Beschreibung zum Titel und einige Screenshots gibt es aber nachfolgend.

An die Schaufel und graben!

Als Drill Knigt und seine Gräber-Crew Shovel Knights friedliches Lager durcheinanderbringen und seine Beute stehlen, greift er ein weiteres Mal nach seiner vertrauenswürdigen Schaufel und beginnt, sie zu verfolgen!

Begegne neuen Freunden und Feinden, besuche merkwürdige Lande und rüste dich während deiner Quest aus, um das ganze Land davon abzuhalten, unter deinen Füssen zusammen zu stürzen! Springe, schlage und grabe dir deinen Weg runter in eine sich ständig verändernde Kluft der Geheimnisse in Shovel Knight Dig, einem völlig neuen Shovel-Knight-Abenteuer!

Bessere Grafik und neue Dimensionen

Shovel Knight Dig wird in farbenfroher Pixel-Grafik und Soundtrack dargestellt. Dabei sollen Animation, Scaling, Rotation und Parallaxe flüssig dargestellt sein. Insgesamt wird der Titel als grafischer Fortschritt zum Vorgänger beworben. Der Soundtrack hingegen wird in einem „neuen Stil“ von Jake Kaufman zusammengestellt.

Außerdem wird jedes Abenteuer als unterschiedlich aufgrund der Zusammensetzung der Elemente innerhalb der Level beworben. Zusätzlich kommt eine neue Bewegungsrichtung für die Reihe in das Spiel. Auch bisher schon konnte sich der Shovel Knight in gewissen Level-Abschnitten nach unten buddeln, doch soll dies in Shovel Knight Dig ein wichtigeres Element werden. Hier soll sich der Ritter durch größere Abschnitte nach unten buddeln, wobei ihm dabei neue und schnellere Techniken zur Verfügung gestellt werden.

Fashion Knight(s)

Während seines Abenteuers kann Shovel Knight sein Geld für verschiedene Kleidungsstücke ausgeben, die permanente Items und Verbesserungen für seine Ausrüstung freischalten.

Wie es sich für einen weiteren Teil einer Reihe gehört, werden euch in diesem Abenteuer neben den neuen Features auch neue Charaktere und Gegner begegnen. Dies soll euch jedoch mit dem bekannten Humor vermittelt werden und einige bekannte Gesichter werden ebenfalls angeteast.

Ankündigungstrailer von Shovel Knight Dig

