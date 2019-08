PlayStation Plus im September mit Batman: Arkham Knight und Darksiders III

Bildmaterial: Batman: Arkham Knight, Darksiders 3, Rocksteady Studios, Gunfire Games, Sony



Sony hat das September-Line-up für PlayStation Plus vorgestellt. Demnach erwartet Abonnenten des kostenpflichtigen Services der Download von Batman: Arkham Knight und Darksiders III. Ab dem 3. September stehen diese Spiele zum Download bereit.

Was haltet ihr von den Spielen in diesem Monat? Bis zum 3. September haben Spieler noch die Chance, die August-Spiele WipEout Omega Collection und Sniper Elite 4 einzulösen.

Mit dem legendären schwarzen Umhang streift ihr durch die riesige, neongrelle Metropole, erklimmt Fassaden, springt von Dach zu Dach, geht im Schutz der Mauern in Deckung und fegt in halsbrecherischem Tempo mit dem Batmobil durch die Straßen.

Die Entwickler von Rocksteady Studios warten mit einem explosiven, düsteren und actionreichen Finale zur Arkham-Reihe auf, in dem ihr als Batman in den belagerten Straßen von Arkham City gegen die Kriminalität kämpft.

Darksiders III ist rasantes Hack-and-Slash-Action-Adventure, bei dem ihr euch in einer düsteren Fantasywelt mit unterschiedlichen Umgebungen, gefährlichen Feinden und mysteriösen Geheimnissen wiederfindet. Dort könnt ihr verschiedene Waffen und Fähigkeiten freischalten.

Ihr schlüpft in die Rolle von Fury, der rätselhaftesten und unberechenbarsten der vier apokalyptischen Reiter, die auf der trostlosen Erde auf die Jagd nach den sieben Todsünden geht. Sagt den sieben Todsünden den Kampf an, geht gegen ihre Lakaien vor und stellt das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wieder her.

Lasst die Apokalypse beginnen…