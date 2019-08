Final Fantasy VIII Remastered: G.F. Siren zeigt sich verschlossener als im Original

Bildmaterial: Final Fantasy VIII Remastered, Square Enix

Die Veröffentlichung von Final Fantasy VIII Remastered steht bevor und die japanische Dengeki lieferte schon vor einigen Tagen einen kleinen Anspielbericht, in dem vor allem die neuen Charaktermodelle gelobt werden. Ein Screenshot des Artikels zeigt dabei auch die G.F. Siren, eine der Beschwörungen im Spiel. Und huch! Sie zeigt sich deutlich verschlossener als noch im Original (via Twitter-Nutzer Hiecchi, Screenshot aus dem Original).

Schon im Zuge der Anpassungen rund um das Final Fantasy VII Remake wurde bekannt, dass es bei Square Enix seit einiger Zeit eine Art Ethikabteilung gibt. Ob diese Änderung darauf zurückzuführen ist, ist natürlich offen, weil unkommentiert. Wie auch immer – die anderen Charaktermodelle im neuen Final Fantasy VIII Remastered halten sich offenbar ganz nah an das Original. Viele weitere Screenshots dazu findet ihr im bereits erwähnten Dengeki-Artikel. Nachfolgend noch einige Beispiele.

Das am drittmeisten verkaufte Final Fantasy

Laut Square Enix Japan hat sich Final Fantasy VIII bis dato weltweit 9,6 Millionen Mal verkauft. Das macht es gleichzeitig zum am drittmeisten verkauften Final Fantasy aller Zeiten. Eine physische Verkaufsversion ist nicht geplant. Final Fantasy VIII Remastered erscheint am 3. September 2019 digital für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PCs für 19,99 Euro