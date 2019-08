Zwei ganz neue Heiratskandidaten für Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Bildmaterial: Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Marvelous

Marvelous hat zwei neue Heiratskandidaten, den zweiten Trailer und einige neue Screenshots zu Story of Seasons: Friends of Mineral Town veröffentlicht. Der Titel ist ein Remake von Harvest Moon: Friends of Mineral Town und Harvest Moon: More Friends of Mineral Town und wird in Japan am 17. Oktober für Nintendo Switch veröffentlicht, wobei die Veröffentlichung im Westen ebenfalls bereits bestätigt wurde. Ein Termin liegt aber noch nicht vor.

Leben auf der Farm und in der Stadt

Story of Seasons: Friends of Mineral Town spielt in Mineral Town, wo viele verschiedene, einzigartige Personen leben. Um die Wirtschaft der Farm wieder anzukurbeln, die du in deiner Kindheit besucht hast, beginnst du ein Farmleben voller Ungezwungenheit. Pflanze Gemüse und Getreide, kümmere dich um Tiere, verliebe dich und heirate einen der Stadtbewohner und genieße dein Leben in vollen Zügen in diesem herzerwärmenden Simulationsspiel.

Zwei neue Heiratskandidaten

Zunächst möchten wir euch die beiden neuen Heiratskandidaten vorstellen, die es im Originalspiel noch nicht gab.

Jennifer

Bei Jennifer handelt es sich um ein Mädchen, das direkt von der Stadt kommt und noch kein Ziel vor Augen hat. Sie liebt es, in der Natur zu leben und lebt deswegen in einem Zelt in den Bergen. Jennifer ist sehr positiv und macht Sachen auf ihre Art.

Brandon

Brandon ist ein genialer Künstler, der ohne Miete zu zahlen in Götz‘ Hütte lebt. Er denkt ständig über seine eigenen Werke nach und kümmert sich nicht um Dinge wie persönlichen Besitz. Außerdem ist er oft schweigsam und redet nicht viel mit anderen, was jedoch nicht unbedingt bedeuten muss, dass er Menschen nicht mag.

Bisher haben wir ebenfalls über die Heiratskandidaten Mary, Elli, Gray und den Doctor, sowie Ann und Kai berichtet, die bereits Teil des Originalspiels waren.

Neuer Trailer und Screenshots

Nach der kurzen Vorstellung der beiden neuen Heiratskandidaten könnt ihr euch den neuen Trailer auf Japanisch und weitere Screenshots anschauen.

via Gematsu