Neuer Gameplay-Trailer zu Gun Gun Pixies veröffentlicht

Der Publisher PQube veröffentlichte einen neuen Gameplay-Trailer zu Gun Gun Pixies. Das Spiel welches von Compile Heart entwickelt wurde, soll am 6. September 2019 für Nintendo Switch und PCs im Westen erscheinen. Zuletzt gab es Verwirrungen um das finale Erscheindungsdatum des Spiels. Der Publisher PQube hatte diese Missverständnisse dann jedoch kürzlich aus dem Weg geräumt.

Die beiden Pixies auf Aufklärungsmission

In Gun Gun Pixies übernehmt ihr die Rolle von Bee-tan oder Kame-pon, zwei außerirdischen Damen, welche von einem Planeten stammen, auf welchem die Bewohner einfach nicht miteinander in Frieden leben können. Aus diesem Grund wurden die beiden zur Erde geschickt, um herauszufinden, wie die Erdenbewohner es schaffen, miteinander im Einklang zu leben.

Da die beiden Pixies von der Statur her wesentlich kleiner als Menschen sind, gestaltet sich diese Aufgabe gar nicht so einfach. So müsst ihr nun allerhand verschiedene und gefährliche Gegnertypen bekämpfen, beobachten und lernen, wie es die Menschen schaffen, miteinander auszukommen.

Der neue Gameplay-Trailer zu Gun Gun Pixies:

