Atelier Ryza: Ein neuer Trailer, viele neue Details und Einblicke in die Switch-Version

Bildmaterial: Atelier Ryza, Koei Tecmo / Gust

Koei Tecmo und Gust haben neues Spielmaterial zu Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout veröffentlicht. Im neuen Trailer, der erstmals in einem japanischen Livestream präsentiert wurde und nun getrennt davon vorliegt, geht es im Detail um das Kampfsystem.

Neue Details gibt es aber auch um neue Sammelorte, die Ryza durch spezielle Essenzen erschaffen kann. Diese Umgebungen kann man anschließend sogar über soziale Medien mit Freunden teilen, um diese ebenfalls am Sammelerfolg teilhaben zu lassen.

Im besagten Livestream könnt ihr außerdem erstmals die Nintendo-Switch-Version des Spiels in Augenschein nehmen. Eine Aufzeichnung des Livestreams findet ihr ebenfalls unten.

Dazu führt Koei Tecmo beschreibend aus:

Auf ihrer Suche nach Abenteuern werden Ryza und ihre Gruppe exotische neue Orte entdecken – auch solche, die sie selbst geschaffen haben. In Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout erhalten Spieler spezielle Flaschen, die mit anderen Gegenständen im Synthesesystem des Spiels kombiniert werden können, um eine Fülle neuer Sammelplätze zu schaffen, die mit Rohstoffen überfüllt sind. Je nachdem, welche Inhaltsstoffe im Syntheseprozess verwendet werden, kann sich die Umgebung drastisch verändern. Zum Beispiel: Pflanzenessenz kann eine fantastische Waldfläche schaffen; während eine Bombe ein gefährliches Vulkanfeld erzeugen kann, das voll von Lava ist. Sobald die Umgebung erstellt ist, wird dem Bereich ein eindeutiges Kennwort mit vier Zeichen zugewiesen, das angezeigt und an Freunde oder über soziale Medien verteilt werden kann, sodass andere Spieler denselben Bereich erkunden können.An diesen atemberaubenden Orten leben jedoch Kreaturen und Feinde, gegen die Ryza und ihre Freunde kämpfen müssen. Mit einem neu überarbeiteten Echtzeit-Taktikkampfsystem werden Kämpfe jetzt auch dann fortgesetzt, wenn Charakteraktionen ausgewählt werden. Im Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout werden durch das Durchführen von Fertigkeiten kritischen Angriffen oder das Verwenden von Fähigkeiten außerhalb des Spielzugs durch die Schnellaktionstechnik die Aktionspunkte des Spielers aufgebraucht. Diese Punkte werden von allen Partymitgliedern geteilt, daher ist es äußerst wichtig, sie im Kampf strategisch einzusetzen, um die Oberhand zu gewinnen. Wenn die AP-Anzeige voll ist, erhöhen die Spieler auch ihr Kampflevel, das als Taktiklevel bezeichnet wird. Je höher der Taktiklevel, den eine Gruppe erreicht, desto mächtiger sind die Angriffe, mit denen auch spezielle Combos ausgeführt werden können.Während des Kampfes können Gruppenmitglieder auch anderen Gruppenmitgliedern Aktionsbefehle erteilen. Diese Befehle fordern den Spieler auf, bestimmte Aktionen auszuführen, z. B. „Ausführen eines physischen Angriffs“. Wenn der Befehl befolgt wird, führt der Charakter, der ihn gegeben hat, einen Folgeangriff mit einer mächtigen Fertigkeit aus – und diese Fähigkeit verbraucht keine AP; Spieler können sie nach Belieben einsetzen, um starke Schläge abzugeben und so selbst die rücksichtslosesten Feinde zu besiegen.

Atelier Ryza erscheint am 1. November hierzulande für Nintendo Switch und PlayStation 4 sowie PCs. In Japan ist es bereits am 26. September 2019 soweit.

Der neue Trailer:

Gameplay der Switch-Fassung seht ihr ab 17:28 Minuten:

via PR, Gematsu