One Punch Man: Road to Hero ist jetzt für Mobilgeräte erhältlich

Bildmaterial: One Punch Man: Road to Hero, Oasis Games

Mit One Punch Man: A Hero Nobody Knows erwartet uns demnächst ein Konsolen- und PC-Spiel zur beliebten Animeserie. Wer es nicht erwarten kann, für den gibt es schon heute einen neuen spielbaren Ableger. One Punch Man: Road to Hero ist seit einigen Tagen im App Store und auf Google Play verfügbar.

Der offiziell lizensierte Mobile-Titel ist in Zusammenarbeit mit den Originalautoren entstanden und folgt der Handlung des Anime. Die Spieler können ihre persönliche Crew aus Helden zusammenstellen, um gegen absurde und gefährliche Gegner anzutreten. Die Helden werden in der japanischen Sprachausgabe von den bekannten Synchronsprechern aus der Anime-Serie vertont.

One Punch Man: Road to Hero setzt die Story, das Weltbild und das Charakterdesign des Anime originalgetreu um. Die Spieler sammeln Helden und entwickeln ihre Fähigkeiten weiter. Im Verlauf des Spiels können die Helden Saitama beim Ausschalten von Gegnern helfen, andere Helden treffen, Zeit in heißen Quellen verbringen, im Supermarkt einkaufen und zahlreiche Abenteuer erleben. Saitama selbst ist zwar kein spielbarer Charakter, lässt sich aber bei Bedarf zu Hilfe rufen.