Final Fantasy VIII Remastered: Gesamtverkaufszahlen von Square Enix – keine Handelsversion geplant

Im Rahmen der Ankündigung des Veröffentlichungstermins von Final Fantasy VIII Remastered geht aus der japanischen Pressemeldung noch ein weiteres interessantes Detail hervor. Frische Gesamtverkaufszahlen zu 20 Jahre alten Spielen haben Seltenheit, doch die HD-Neuveröffentlichung von Final Fantasy VIII macht es möglich.

Das am drittmeisten verkaufte Final Fantasy

Laut Square Enix Japan hat sich Final Fantasy VIII bis dato weltweit 9,6 Millionen Mal verkauft. Das macht es gleichzeitig zum am drittmeisten verkauften Final Fantasy aller Zeiten. Hinter… ratet mal! Natürlich belegt in dieser Statistik Final Fantasy VII den ersten Platz. Final Fantasy X folgt auf Rang 2, doch hier gibt es keine aktualisierten Zahlen nach der Veröffentlichung des HD-Remasters 2013.

So oder so – Final Fantasy VIII dürfte wohl bald die 10 Millionen knacken. Die digitale Veröffentlichung des HD-Remasters steht für alle aktuellen Plattformen und PCs an und auch wenn Final Fantasy VIII zu den umstritteneren Teilen der Serie gehört , hat es wohl mehr als genug Anhänger.

Wobei: Welcher Final-Fantasy-Teil ist denn eigentlich unumstritten?

Eine physische Verkaufsversion ist nicht geplant

Wie unterdessen Siliconera unter Bezugnahme auf die gleiche Pressemeldung berichtet, hat Square Enix einer physischen Veröffentlichung von Final Fantasy VIII Remastered eine Abfuhr erteilt. In der Vergangenheit waren Produktseiten zu einer Handelsversion aufgetaucht, unter anderem bei Play Asia. Square Enix lässt jedoch verlauten, dass eine physische Veröffentlichung keine Option sei.

Final Fantasy VIII Remastered erscheint am 3. September 2019 digital für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PCs für 19,99 Euro

