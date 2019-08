Mega Man X DiVE: Closed-Beta-Phase startet am 6. September

Bildmaterial: Mega Man X DiVE, Capcom

Die Closed-Beta-Phase von Mega Man X DiVE soll am 6. September 2019 starten. Dies gab der Entwickler und Publisher Capcom Taiwan nun bekannt. Mega Man X DiVE ist der neueste Mobile-Ableger der X-Reihe und soll für iOS- und Android-Systeme erscheinen.

In der Beta-Phase, deren Anmeldephase vorüber ist, können die teilnehmenden Spieler ihre Charaktere bis Stufe 20 leveln und die Kapitel 1-3 des Story-Modus absolvieren. Außerdem kann der Co-op-Modus und der PvP-Modus, sowie diverse Waffen-Chips ausprobiert werden. Capcom Taiwan hatte bereits in der letzten Woche neue Trailer für den Co-op-Modus, den PvP-Modus und die Waffen-Chips veröffentlicht.

Eine Welt sammelt Daten aller X-Teile

Der neueste Ableger der Mega-Man-X-Reihe spielt in „Deep Log“, einer Welt, die Daten von allen bisherigen Mega-Man-X-Teilen sammelt. Diese Welt wird dann in Aufruhr versetzt, was dazu führt, dass die ganzen Daten darin durcheinandergebracht werden, die der Spieler dann zusammensetzen soll.

Mega Man X DiVE wird als typisches Actionspiel im Stil der Mega-Man-X-Reihe beschrieben. Es sollen verschiedene Level, Endgegner und Charaktere aus den anderen Titeln der Reihe vorhanden sein, wobei auch neue Charaktere dabei zu sein scheinen. X, Zero und auch Axl sollen spielbar sein.

Einen exakten Erscheinungstermin gibt es jedoch noch nicht.

Der Co-op-Modus im Trailer:

Der PvP-Modus im Trailer:

Der Waffen-Chip-Trailer:

via Siliconera