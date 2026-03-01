Das war … Kalenderwoche 9/2026

In dieser Woche feierten wir vor allem den 30. Geburtstag von Pokémon, insbesondere mit der nächsten Generation. Ansonsten gab es gemischte News von Sony, die Veröffentlichung von Resident Evil Requiem und ein interessantes Anime-Projekt. Nach vielen weiteren Videos der Woche haben wir schließlich noch ein neues Review sowie die März-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Den 30. Geburtstag feierte in dieser Woche Pokémon. Neben einer neuen Pokémon Presents, welche die nächste Generation enthüllte, gab es aber noch viel mehr zu sehen. So wurde bei The Pokémon Company gefeiert:

Nach der Schließung von Bluepoint Games legt ein Medienbericht nahe, dass man dort gerne ein Remake von Bloodborne entwickelt hätte. Das wird nun definitiv nichts. Mit etwas unglücklichem Timing hat sich Sony derweil bei den Fans nach weiteren Remake-Wünschen erkundigt. Gute Neuigkeiten hatte man immerhin mit einem neuen PSSR-Skalierer für PlayStation 5 Pro auf Lager.

Dieser wird sogar schon von Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) genutzt. Generell erhält der Titel starke Wertungen und viel Lob. Für einige Lacher sorgen konnte eine japanische Sonderedition des Spiels inklusive Klimmzugstange. Die wenigen Exemplare waren schnell vergriffen.

Wir bleiben thematisch noch etwas bei Sondereditionen und wechseln zu Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC). Die „Golden Wings Edition“ kostet 275 Euro und bietet unter anderem ein Diorama und ein Artbook, jedoch keine Fitnessgeräte. Für Switch 2 gibt es ausdrücklich keine Game Key Card.

Spannend wird es für alle Fans von Neon Genesis Evangelion, denn Yoko Taro hat eine neue Anime-Serie zur bekannten Marke geschrieben. Inzwischen gibt es immerhin den ersten Teaser-Trailer zum Projekt. Durch NIS America schafft es zudem Disgaea Mayhem (PS5, Switch, Switch 2, PC) in den Westen, wobei das mit Disgaea nicht so viel zu tun hat. Das Indie-JRPG A Fighter’s Nova: Mindara (PC) orientiert sich an Secret of Mana, aber bietet ein Fighting-Kampfsystem. Noch in diesem Monat soll Dissidia Duellum Final Fantasy (Mobil) an den Start gehen, bis dahin könnt ihr euch den Eröffnungsfilm ansehen. Im September wartet mit Marvel’s Wolverine (PS5) ein potentielles Highlight.

Unmittelbar vor der Tür steht inzwischen Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), neues Videomaterial erklärt euch alles Wissenswerte. Monsterzähmer können aber auch bereits in den Juni blicken, denn dann erscheint die PC-Version von Voidling Bound (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Zu SoulQuest (PC) steht noch kurz eine Demo zur Verfügung, es wartet Bayonetta-Gameplay im 2D-Pixel-Look. Das originale Final Fantasy VII hat eine neue PC-Version erhalten, das Spiel steht inzwischen bei 15,5 Millionen verkauften Einheiten.

Einen Publisher hat inzwischen Kioku: Last Summer (PC) gefunden, hier warten die Sommerferien eurer Kindheit. Schon in der nächsten Woche steht für Where Winds Meet (PS5, PC, Mobil) eine große Erweiterung an. Kritik einstecken musste die Switch-2-Version von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, es gibt technische Unsauberkeiten. Die erste Million geknackt hat Nioh 3 (PS5, PC), damit steht die ganze Reihe bei insgesamt zehn Millionen. Zum Schluss können wir vermelden, dass der Anime zu Genshin Impact immer noch in der Mache ist.

Damit kommen wir nun noch zum einzigen Review von JPGAMES. Mit Puzzle-artigen Kämpfen hat uns Demonschool (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) unterhalten, zudem verfügt das Rollenspiel über viele Minispiele. Beim Datingsystem wäre aber noch Luft nach oben gewesen.

In den Neuerscheinungen für den März 2026 gibt es einiges zu sehen. Da wäre zum Beispiel ein neuer Pokémon-Ableger oder das nächste Life is Strange und Monster Hunter Stories. Der Frühling startet mit einigen Highlights!