Unglückliches Timing: PlayStation fragt Fans nach Remakes – kurz nach dem Bluepoint-Aus

Wenn das mal kein sehr unglückliches Timing ist: Nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Schließung von Bluepoint Games stellte der offizielle deutsche PlayStation-Account die Frage: „Von welchem PlayStation-Game würdet ihr euch ein Remake wünschen?“

Brisant daran: Bluepoint galt als Remake-Spezialist und war unter anderem für das „Demon’s Souls“-Remake sowie die Neuauflage von Shadow of the Colossus verantwortlich. Fünf Jahre nach der Übernahme durch PlayStation wird das Studio nun geschlossen – und kurz darauf tastet PlayStation öffentlich die Remake-Wünsche der Community ab. Ups.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans empfanden den Post als taktlos. Inzwischen wurde der Beitrag wieder gelöscht. Allerdings muss man fairerweise anmerken: Solche Social-Media-Posts werden häufig lange im Voraus geplant und automatisiert veröffentlicht. In diesem Fall hat offenbar schlicht niemand mehr rechtzeitig geprüft, ob der Zeitpunkt noch passend ist.

Offizielles Statement? Fehlanzeige

Offiziell hat sich Sony Interactive Entertainment bislang nicht umfassend zur Schließung von Bluepoint geäußert. Laut internen Informationen, über die unter anderem Bloomberg berichtete, wurde das Studio im Zuge einer strategischen Neuausrichtung geschlossen.

Für viele Beobachter bleibt dennoch unklar, warum ein Studio mit ausgewiesener Remake-Expertise nach der Übernahme kaum entsprechende Projekte erhielt. Berichten zufolge arbeitete Bluepoint zuletzt an einem Live-Service-Projekt im God of War-Universum.

Was ist eure Meinung dazu? Wird die Sache um den Post größer gemacht als sie ist?

