Unglückliches Timing: PlayStation fragt Fans nach Remakes – kurz nach dem Bluepoint-Aus

Wenn das mal kein sehr unglückliches Timing ist: Nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Schließung von Bluepoint Games stellte der offizielle deutsche PlayStation-Account die Frage: „Von welchem PlayStation-Game würdet ihr euch ein Remake wünschen?“
Brisant daran: Bluepoint galt als Remake-Spezialist und war unter anderem für das „Demon’s Souls“-Remake sowie die Neuauflage von Shadow of the Colossus verantwortlich. Fünf Jahre nach der Übernahme durch PlayStation wird das Studio nun geschlossen – und kurz darauf tastet PlayStation öffentlich die Remake-Wünsche der Community ab. Ups.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans empfanden den Post als taktlos. Inzwischen wurde der Beitrag wieder gelöscht. Allerdings muss man fairerweise anmerken: Solche Social-Media-Posts werden häufig lange im Voraus geplant und automatisiert veröffentlicht. In diesem Fall hat offenbar schlicht niemand mehr rechtzeitig geprüft, ob der Zeitpunkt noch passend ist.
Offizielles Statement? Fehlanzeige
Offiziell hat sich Sony Interactive Entertainment bislang nicht umfassend zur Schließung von Bluepoint geäußert. Laut internen Informationen, über die unter anderem Bloomberg berichtete, wurde das Studio im Zuge einer strategischen Neuausrichtung geschlossen.
Für viele Beobachter bleibt dennoch unklar, warum ein Studio mit ausgewiesener Remake-Expertise nach der Übernahme kaum entsprechende Projekte erhielt. Berichten zufolge arbeitete Bluepoint zuletzt an einem Live-Service-Projekt im God of War-Universum.
Was ist eure Meinung dazu? Wird die Sache um den Post größer gemacht als sie ist?
via The Gamer, Bildmaterial: Shadow of the Colossus, Sony Interactive Entertainment
7 Kommentare
Nicht nur unglücklich, sondern einfach dämlich. Hoffe sie bekommen in der Umfrage einfach einen ordentlichen Shitstorm bezüglich der Bluepoint Games Schließung! ok, sie wurde ja anscheinend gleich wieder zurück genommen. Aber das man nichts auf die Wünsche der Communitiy gibt, haben sie doch mit der Schließung des Studios für Remake Expertiese bewiesen! Also ob die Fans nicht seit Jahren nach einem Bloodborne Remake förmlich betteln...
Das ist ziemlich wahrscheinlich, jep. Social-Media ist ein heißes Pflaster. Aber zum Glück ist es morgen wieder vergessen, denn Social-Media ist auch schnelllebig.
Ich weiß noch wie GameStop den PS4 => PS4 Pro Tradein gestartet hat und die Mitarbeiter wurden quasi von den reinstürmenden Kunden informiert und haben on the Fly telefonisch versucht herauszubekommen was abgeht.
Ich erkenne da aber langsam ein Muster.
Microsoft
Tango Gameworks wird abgesägt nachdem man mit Hi-Fi Rush einen Hit gelandet hat:
Matt Booty von Xbox: "Verdammt, wir brauchen einfach mehr Studios, die mal kleinere Projekte in Angriff nehmen"
Sony
Bluepoint Games, der Remake-Spezialist bei Sony, wird geschlossen:
Sony startet eine Umfrage an die Fans, nachdem laut aktuellen Gerüchten Bluepoint 2 Remake-Pitches zuletzt angeboten hat und Sony an diesen wohl nicht interessiert war: "Habt ihr irgendwelche Remake-Wünsche?"
Man lässt auch wirklich kein einziges Fettnäpfchen aus. Sowas darf nicht einmal versehentlich passieren. Das Problem an solchen Social Media Accounts ist halt, meistens haben die Leute, die da hinter sitzen, wirklich keinen Plan von irgendwas und sollen einfach Präsenz zeigen, ohne, dass da ein tieferer Sinn hintersteckt. Erinnere mich da immer wieder zurück an die wirren Entgleisungen des offiziellen Sonic Twitter-Accounts. Sowas müsste eigentlich deutlich besser überwacht werden, was da alles so gepostet wird. Aber wie schon erwähnt, Morgen erinnert sich da die Mehrheit schon nicht mehr dran
Ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag da ich zu dem Zeitpunkt noch bei Gamestop gearbeitet habe. Wir hatten ganze 15 ps4 Pro hinten im Lager und 3 davon waren von uns Mitarbeitern reserviert und teilweise schon komplett bezahlt. Bei uns in der Region wusste niemand von der Aktion und die Whatsapp Gruppe hat den ganzen Tag gebrannt. Musste sogar noch nen Schild drucken und an die Tür kleben das die Pro ausverkauft ist....kam natürlich nicht ganz so gut an als ich um 16 uhr mit nem Pro Karton aus dem Laden marschiert bin und Feierabend machte