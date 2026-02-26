Das neue Disgaea erscheint im Westen und eigentlich ist es gar kein echtes Disgaea

Im September kündigte Nippon Ichi Software ein gewisses Kyouran Makaism an, das „als Disgaea-Ersatz durchgeht“, wie wir damals getitelt haben. Zumindest für Disgaea-Fans im Westen wird Kyouran Makaism auch genau das sein.

NIS America kündigte heute nämlich die Lokalisierung des Spiels an, das hierzulande als Disgaea Mayhem erscheint. Die Veröffentlichung ist im Sommer 2026 für Nintendo Switch 2, Switch sowie PS5 und PCs geplant. Die Steam-Version ist neu für das im Januar in Japan veröffentlichte Spiel.

NIS America nennt das Spiel einen „brandneuen Take der beliebten Disgaea-Reihe“ und verrät gar nicht, dass das Spiel in Japan gar nicht Disgaea heißt. „Es ist Zeit, Disgaea auf ganz neue Weise zu erleben“, so NIS America weiter.

Disgaea Mayhem erscheint im Westen mit englischer und japanischer Sprachausgabe sowie englischen, spanischen und französischen Texten. NISA-typisch wird es eine Limited Edition geben, die zusätzlich ein Artbook, einen Soundtrack und einige Boni enthält.

Ein bisschen müssen sich Disgaea-Fans auch spielerisch anpassen, es handelt sich eher um ein Action-RPG als um ein SRPG, aber die Disgaea-Parallelen kommen natürlich nicht von ungefähr. Das dürfte auch am beteiligten Team liegen. Das Spiel stammt von Regisseur Shunsuke Minowa, Charakterdesigner Takehito Harada und Komponist Tenpei Sato – allesamt mit gehörig Disgaea-Erfahrung.

Disgaea Mayhem entführt die Spielenden in eine der vielen Netherworlds, in der Dämonen um die Vorherrschaft kämpfen. Dort trifft der erfahrene Söldner Neuer auf die junge Overlord-Prinzessin Tisiel, die ihn mit einer ungewöhnlichen Mission betraut. Weitere Details erfahrt ihr in diesem älteren Beitrag zu Kyouran Makaism!

Der neue Trailer:

