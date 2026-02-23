Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zeigt neuen Story-Trailer und Entwickler-Video

Capcom hat einen neuen Story-Trailer sowie ein rund 13-minütiges Entwickler-Video zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht. Lead-Gameplay-Designer Daisuke Wakahara gibt darin einen umfassenden Überblick über Story, Charaktererstellung, Spielwelt, Kampfsystem, Eierjagd, Habitat-Restaurierung und mehr.

Eine Welt in der Kristallisierung

Im Zentrum der Handlung steht eine unheilvolle Kristallisierung, die sich ohne erkennbare Ursache ausbreitet, Ökosysteme zerstört und zwei Reiche – Azuria und Vermeil – an den Rand des Untergangs treibt. Umweltzerstörung, Ressourcenknappheit und politische Spannungen sorgen für eine spürbar düsterere Tonalität als in den Vorgängern.

Erstmals ist der Protagonist vertont und übernimmt als Prinz oder Prinzessin von Azuria direkt eine Führungsrolle innerhalb der Ranger-Organisation. Statt als Neuling startet man als erfahrener Reiter mit einem flugfähigen Monstie an seiner bzw. ihrer Seite.

Auch die Charaktererstellung kehrt zurück und erlaubt umfangreiche Anpassungen von Frisur über Augen bis Gesichtsform – jederzeit veränderbar.

Mehr Tiefe im Kampf und bei der Monstie-Zucht

Das rundenbasierte Kampfsystem bleibt dem bewährten Prinzip treu, wird aber deutlich erweitert. Neu sind gezielte Körperteil-Angriffe mit Zerstörungsmechanik, eine Willenskraft-Leiste für Monster, Break-Zustände sowie die „Synchron“-Attacke für massive Teamangriffe.

Auch bei der Aufzucht der Monsties – den verbündeten Monstern – wurde nachgelegt. Neben der bekannten Eierjagd in Monster-Nestern führt Stories 3 das System der Habitat-Restaurierung ein: Eier werden geschützt, ausgebrütet und in die Wildnis zurückgeführt, wodurch sich das ökologische Level eines Gebiets erhöht. Das beeinflusst seltene Gene, besondere Fähigkeiten und sogar alternative Element-Varianten von Monstern. Unter bestimmten Bedingungen sind zudem Mutationen möglich.

Das war natürlich nur ein kleiner Überblick. Im ausführlichen Entwickler-Video erfahrt ihr noch mehr. Alternativ könnt ihr auch gerne unsere Preview zum Spiel durchlesen. Ihr könnt natürlich auch selbst Hand anlegen und die ausführliche Demo testen.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint am 13. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Eure physischen Optionen findet ihr bei Amazon* – neben einer „Game Key Card“ für Switch 2 gibt es auch Handelsversionen für PS5 und Xbox Series.

Der neue Story-Trailer:

Das Entwickler-Video:

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom