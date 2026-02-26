Where Winds Meet erhält große, kostenlose Erweiterung mit drei neuen Regionen

Where Winds Meet veröffentlicht am 6. März die kostenlose „Hexi-Erweiterung“ und bringt damit drei neue Regionen, mächtige Bosse sowie einzigartige Landschaften an den Start. Mythische Feinde, neue Story-Inhalte und Kampferweiterungen helfen euch bei der traumhaften Reise in die Vergangenheit.

Hexi entfaltet sich in einem episodenartigen Format mit drei großen Regionen – Jade Gate Pass, Liangzhou und Qinchuan –, die schrittweise in Kapiteln etwa alle vier Wochen freigeschaltet werden.

Jede Region hat ihr eigenes einzigartiges Erscheinungsbild: Jade Gate wird von windgepeitschten Wüsten und treibenden Sanden geprägt, Liangzhou von blassen, schneebedeckten Ebenen und Qinchuan von alten, verwitterten Bergpfaden.

Neben den neuen Orten gibt es in Hexi neue Kreaturen und mächtige Bosse. Ein beeindruckendes Beispiel aus dem Trailer erinnert an Nuwa, eine Figur aus der chinesischen Mythologie, die oft mit einem menschlichen Oberkörper und einem Schlangenschwanz dargestellt wird.

Laut den Entwicklern wird die Hexi-Region eine enorme Menge an narrativen Inhalten enthalten, die tief in der traditionellen chinesischen Geschichte und Wuxia-Kultur verwurzelt sind. Die Entscheidung für das Episodenformat hat auch damit zu tun, dass die globale Version und die chinesische Version asynchron laufen, was man mit den neuen Regionen zunehmend angleichen möchte.

Gleichzeitig arbeitet man an der Performance für PCs, PS5 und Mobile-Plattformen. Heute Nacht um 3 Uhr deutscher Zeit wird Everstone Studio in einem Livestream bei Youtube weitere Einblicke zur großen Erweiterung geben.

Der neue Trailer:

via Game8, PR, Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio