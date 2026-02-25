Das ist die skurrilste Edition zu Resident Evil Requiem – und sie ist ausverkauft

Die meisten Bundles sind langweilig und vorhersehbar, etwa Konsolen-Bundles mit Spiel oder spezielle Spieleditionen mit zusätzlichen DLC oder Figuren. Japanisches Marketing weicht von dieser Standardformel jedoch gelegentlich ab.

Die Yume Group und Capcom überraschen die „Resident Evil“-Fans in Japan mit einem besonderen Angebot: dem „Terrifying Nightmare Set“. Das Set beinhaltet eine Kopie von Resident Evil Requiem* für die PlayStation 5 oder Nintendo Switch 2 sowie eine Klimmzugstange für zu Hause. Das Set kostet 19.800 Yen (ca. 108 Euro) und wurde mit einem ebenso skurrilen Werbespot beworben.

Im Werbespot treten Yume-Group-Präsident Shigehiro Ishida, Sängerin und Co-Moderatorin Yuri Hoshina sowie Requiem-Regisseur Koshi Nakanishi auf. Neben einer kurzen TV-Fassung gibt es auch eine längere Version im Stil eines klassischen Teleshopping-Beitrags, in dem die Figur Grace kopfüber ungeschickt an der Klimmzugstange hängt – eine Anspielung auf eine Szene aus dem Ankündigungstrailer. Der Spot spiegelt Yume Groups Vorliebe für überdrehte Shopping-Videos wider.

Ob wegen der Liebe japanischer Fans zu Resident Evil oder zu Fitness – alle 50 verfügbaren Sets, die man laut Werbespot auch als Kleiderstange benutzen kann, waren innerhalb weniger als fünf Stunden vergriffen. Die Auslieferung erfolgt am 27. Februar, zeitgleich mit der offiziellen Veröffentlichung von Resident Evil Requiem.

Der Werbespot:

via Automaton, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom