Shadowdrop der Legende: Final Fantasy VII gibt es jetzt mit neuen Features bei GOG

Mit Final Fantasy VII erscheint nach langer Zeit und zehntausender Wünsche auf der GOG-Dreamlist endlich auch DRM-frei und ohne Online-Check bei GOG*. Seit 1997 existiert das Spiel auf dem PC in mehreren Versionen, neben einer originalen Version auf CD auch in einer überarbeiteten Form auf Steam.

Jetzt kommt eine weitere Version dazu, welche sich nahe am Original bewegt, aber an Windows 10 und 11 angepasst wurde und auf GOG erscheint. Außerdem wird die neue Version auch bei Steam veröffentlicht. Zuvor hatte Square Enix schon im Januar angekündigt, dass die alte Steam-Version umbenannt wird und eine Neuveröffentlichung erfolgt.

Damals gab es keine weiteren Details, weshalb die Fangemeinde kräftig spekulierte. Um Verwirrung zu vermeiden, wird die bisherige Steam-Version in „Final Fantasy VII – 2013 Edition“ umbenannt. Wer die alte Version besitzt, behält auch weiterhin Zugriff auf die alte Version in seiner Bibliothek und kostenlos Zugriff auf die neue Version. Wer dann beide Versionen hat, kann auch auf beide zugreifen.

„Quality of Life“-Features

Die „neue“ Version basiert auf dem Original und enthält neben Anpassungen für aktuelle Windows-Systeme auch „Quality of Life“-Verbesserungen wie einen 3x-Turbomodus, die Möglichkeit Auto-Kämpfe abzuschalten, die HP und MP auf Knopfdruck aufzufüllen sowie ein Autosave-Feature.

Aktuell könnt ihr die legendäre Originalgeschichte rund um den Ex-SOLDIER Cloud Strife auf dem Planeten Midgar bei GOG mit einem Einstiegsrabatt von 60 Prozent ergattern. Um die Veröffentlichung des Klassikers zu feiern, bekommen aber auch weitere Titel Rabatte: Final Fantasy III (3D Remake), Final Fantasy IV (3D Remake), Final Fantasy VIII – Remastered und Final Fantasy IX sind um 60 Prozent reduziert.

Der GOG-Trailer:

