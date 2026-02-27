HOME-Support für Pokémon Feuerrot und Blattgrün kommt, aber mit Einschränkungen

Im Rahmen der heutigen „Pokémon Presents“ zum Pokémon Day gibt es nun endgültige Gewissheit: Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition für Nintendo Switch werden künftig mit Pokémon HOME kompatibel sein.

Nachdem entsprechende Hinweise zwischenzeitlich aus den Shop-Beschreibungen verschwunden waren, ist nun offiziell bestätigt, dass die Anbindung „in der Zukunft“ nachgereicht wird. Ganz ohne Einschränkungen kommt das Feature allerdings nicht.

Der Transfer funktioniert lediglich als Einbahnstraße: Einmal zu Pokémon HOME übertragen, können Pokémon nicht wieder zurück in Feuerrot oder Blattgrün geschickt werden. Pokémon aus neueren Versionen können anscheinend nicht übertragen werden, auch nicht die, die es damals schon gab.

Für Pokémon-Legenden: Z-A soll es hingegen eine reguläre Verbindung inklusive Hin- und Rücktransfer geben. Auch die neue Pokémon-Generation „Wind und Wellen” wurde bei der „Pokémon Presents“ angekündigt. Schaut doch mal rein. Nachfolgend das Schaubild zu den HOME-Neuigkeiten, zu denen auch Pokémon Champions gehört.

Das Schaubild:

Bildmaterial: The Pokémon Company