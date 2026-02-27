HOME-Support für Pokémon Feuerrot und Blattgrün kommt, aber mit Einschränkungen

Im Rahmen der heutigen „Pokémon Presents“ zum Pokémon Day gibt es nun endgültige Gewissheit: Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition für Nintendo Switch werden künftig mit Pokémon HOME kompatibel sein.
Nachdem entsprechende Hinweise zwischenzeitlich aus den Shop-Beschreibungen verschwunden waren, ist nun offiziell bestätigt, dass die Anbindung „in der Zukunft“ nachgereicht wird. Ganz ohne Einschränkungen kommt das Feature allerdings nicht.
Der Transfer funktioniert lediglich als Einbahnstraße: Einmal zu Pokémon HOME übertragen, können Pokémon nicht wieder zurück in Feuerrot oder Blattgrün geschickt werden. Pokémon aus neueren Versionen können anscheinend nicht übertragen werden, auch nicht die, die es damals schon gab.
Für Pokémon-Legenden: Z-A soll es hingegen eine reguläre Verbindung inklusive Hin- und Rücktransfer geben. Auch die neue Pokémon-Generation „Wind und Wellen” wurde bei der „Pokémon Presents“ angekündigt. Schaut doch mal rein. Nachfolgend das Schaubild zu den HOME-Neuigkeiten, zu denen auch Pokémon Champions gehört.
War zu erwarten. Sagte ich ja, dass das schon kommen wird.
Es war zwar auch klar, dass es ein One Way Ticket sein wird, was neue Gens anbelangt, aber, dass man anscheinend nicht mal via Home zwischen den Beiden Edition tauschen kann ist dann doch etwas lahm. Zumindest verstehe ich das "übertragen" genau so, dass man, sobald man von einen der beiden Editionen ein Pokemon auf Home übertragen hat, es nicht mehr zurück auf eine der Editionen kriegt. Damit wäre mein Plan auch Geschichte von verschiedenen Teams bereit legen.
Und damit fliegen die Spiele von meiner Wunschliste. Da spiele ich eher das originale Modul, wenn ich wieder Bock drauf hab. Wäre ja so nur noch ein unnötiger Doppelkauf für mich.
Dennoch schön, dass die wieder verfügbar sind und man die Pokemon von dort wenigstens hochtauschen kann.
Man muss sich das eigentlich wie das damalige System zwischn GBA/DS/3DS vorstellen
du hast die GBA Mons auch One Way vom GBA Modul auf die DS Cardridge geschickt und über Bank (ab S/W) dann über den Transporter auf Bank geholt.
Die VC Games haben ihre Mons auch nur One Way über den Transporter abgegeben.
Also sollte das Ganze jetzt nun nicht sonderlich überraschend sein
Ja, die Einbahnstraße ist wohl zu erwarten gewesen. Wobei ich schon etwas gehofft habe, das es wie bei den Lets Go Remakes sein wird und man die Pokemon zumindest noch von Home wieder zurück tauschen kann, solange diese zwischenzeitlich kein anderes Spiel betreten haben.
Dass das Home Update für Legenden ZA immer noch auf sich warten lässt, hat mich aber überrascht. Ich habe fest damit gerechnet. Dann vielleicht zum Release von Pokemon Champions.
Das ist auch eine Einbahnstraße
Ja, aber wie erwähnt können sie wieder zurück, solange sie auf kein anderes Spiel getauscht wurden.
Also von Lets Go auf Home und von dort wieder zurück auf Lets Go, das funktioniert. Habe ich selbst schon gemacht. Erst wenn sie nach dem Transfer auf Home auf ein anderes Spiel als Lets Go übertragen wurden, können sie nicht mehr zurück.
Das ist auch eine Einbahnstraße, aber eine bessere. Darum ging es mir.