Event-Inhalte sind drin, aber das Pokédex-Problem von Pokémon Feuerrot und Blattgrün bleibt

Die Diskussionen rund um Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition für Nintendo Switch waren bekanntlich gemischt. Während sich viele über die Neuveröffentlichung freuen, kritisieren andere den Preis angesichts fehlender Neuerungen.

Seit gestern sind die Spiele verfügbar – und nun zeigt sich: Eine gute Nachricht gibt es zumindest für SammlerInnen legendärer Pokémon. In den Switch-Versionen erhält man nach dem Einzug in die Ruhmeshalle automatisch das Geheimticket und das Auroraticket.

Mit dem Auroraticket könnt ihr zur Entstehungsinsel reisen und dort Deoxys herausfordern. Das Geheimticket wiederum ermöglicht den Zugang zum Nabelfels, wo Ho-Oh und Lugia warten. Damit sind ehemals Event-exklusive Pokémon jetzt regulär im Spiel erreichbar.

Nationaler Pokédex bleibt problematisch

Trotz dieser positiven Anpassung bleibt das größte Problem bestehen: das Vervollständigen des Nationalen Pokédex. Zwar wurde im Rahmen der Pokémon Presents eine Anbindung an Pokémon HOME angekündigt, diese kommt jedoch nur als Einbahnstraße – Pokémon können von Feuerrot und Blattgrün übertragen, aber nicht zurückgeschickt werden. Pokémon aus neueren Versionen können anscheinend nicht in die Spiele übertragen werden, auch nicht die, die es damals schon gab.

Es fehlen weiterhin zahlreiche Pokémon, insbesondere solche mit Bezug zur dritten Generation. Ohne zusätzliche Titel dürfte es nahezu unmöglich bleiben, den Nationalen Pokédex vollständig abzuschließen. Was ist eure Meinung dazu?

via Nintendo Life, Bildmaterial: The Pokémon Company