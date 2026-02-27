„Nintendo Classics“ bekommen doch noch ein Pokémon-Spiel zum Pokémon Day spendiert

Pokémon Blattgrüne und Feuerrote Edition sind bekanntlich nicht bei den „Nintendo Classics“ in Nintendo Switch Online an den Start gegangen, stattdessen müssen (oder dürfen) Fans jeweils 20 Euro für den Kauf ausgeben.

Zum Pokémon Day präsentierte The Pokémon Company aber dann doch noch einen neuen Klassiker für den Katalog von Nintendo Switch Online. Eine Überraschung war das allerdings nicht, denn Nintendo hatte das Spiel schon vor Monaten als Teil des Line-ups angekündigt.

Allerdings: Wann Pokémon XD: Der Dunke Sturm tatsächlich bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket an den Start geht, das wussten wir noch nicht. Seit heute wissen wir: Im März wird es so weit sein. Konkreter wurde The Pokémon Company heute noch nicht.

Damit fehlen von den kommenden, bereits bekannten Spielen nur noch Super Mario Sunshine und Pokémon Colosseum. Um GameCube-Titel auf Nintendo Swicht 2 zu spielen, benötigt ihr das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Nintendo