Erster Trailer: Pokémon Pinball ist zurück und für 7.000 USD gehört euch eine der Maschinen

Erst kürzlich hieß es: Pokémon Pinball ist zurück. Wer dabei an ein neues Videospiel dachte, lag jedoch daneben. Stattdessen bringt Stern Pinball in Zusammenarbeit mit The Pokémon Company International echte Pokémon-Flipperautomaten auf den Markt – und nun gibt es endlich einen ersten Trailer.
Die Geräte feiern ihr Debüt auf der NYC Toy Fair 2026 und sind ab sofort in drei Varianten erhältlich: Pro, Premium und Limited Edition. Fans und Pinball-Liebhaber müssen allerdings tief in die Tasche greifen.
Pikachu, Team Rocket und vier Habitate
Die Automaten schicken SpielerInnen auf eine Reise durch vier verschiedene Habitate. Ziel ist es, Pokémon zu fangen, Rivalen zu besiegen und sich mit Team Rocket – inklusive Giovanni – anzulegen. Ein animatronisches Pikachu reagiert auf das Spielgeschehen, während ein Mauzi-Ballon auch ins Spielfeld eingreift. Premium- und Limited-Edition-Modelle bieten zusätzliche Features wie einen Elektromagneten, der noch Chaos stiften soll.
Neben klassischen Rampen und Targets integriert der Flipper Videosequenzen aus der originalen Pokémon-Anime-Serie sowie das ikonische „Pokémon Theme“-Lied. Auch eine Online-Anbindung über Sterns „Insider Connected“-System ist integriert: Gefangene Pokémon werden digital im eigenen Profil gesammelt. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website.
Ein teures Sammlerstück
Die Preise haben es aber in sich: Pro Edition: 6.999 US-Dollar, Premium Edition: 9.699 US-Dollar und die Limited Edition (weltweit auf 750 Stück limitiert): 12.999 US-Dollar. Letztere bietet unter anderem ein spezielles Beleuchtungssystem, exklusive Designs, verbesserten Sound und eine nummerierte Plakette samt Echtheitszertifikat.
Pokémon Pinball ist also tatsächlich zurück – nur diesmal im Großformat fürs Wohnzimmer, Hobbyraum oder eben die Spielhalle. Würdet ihr mal eine Runde versuchen?
Der Trailer:
via GoNintendo, Bildmaterial: Stern Pinball
war noch nie fan von solchen machinen und preislich auch extrem teuer für so was ich zock lieber pinball auf pc das klassiche xd beste
Ich mochte auch das Pokemon Pinball Spiel für den Game Boy Color war das glaube ich, ganz gern! Das hätte ich als Port auch ganz gern auf der aktuellen Konsole XD
ja damals nett aber nicht wirklich beste ganz ehrlich ich hätte gerne ein remake oder port vom damaligen pokemon traning card game was für games boy gab teil 2 gab es ja nur in japan aber teil 1 oh ich erinner mich noch als ich das kaufte xd
ok das schon sehr geil, was die sich da haben einfallen lassen und umgesetzt haben. Für Privat Personen natürlich nicht bei den Preisen und so xD Aber dennoch nen ziemlich cooles Ding^^
Hm ja...eigentlich wollte ich das schreiben was auch @Weird geschrieben hat XD
Okay, noch etwas dazu, solche Automaten kosten grundsätzlich sowieso viel wenn man sich solche alten zulegen will, daher kann es schon sein das der Preis für die Dinger hier gar nicht so hoch ist, für das was es ist, wie er uns erscheint. Im allgemeinen aber: Ja teuer XD Sieht aber nett aus, nur hat mich Pokemon Pinball nie interessiert.