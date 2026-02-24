Der erste Teaser-Trailer zu Yoko Taros „Neon Genesis Evangelion“ macht schon Lust auf mehr

Erst gestern angekündigt – und schon gibt es auch einen ersten Teaser, der ordentlich Lust auf mehr macht: Im Rahmen des „Evangelion:30+“-Festivals wurde ein neuer Anime zu Neon Genesis Evangelion enthüllt. Das Projekt wird als „Next Genesis“ für das Franchise bezeichnet und von niemand Geringerem als Yoko Taro geschrieben.

Für das Drehbuch zeichnet sich, wie gesagt, Yoko Taro verantwortlich, bekannt z. B. durch seine Arbeit an NieR: Automata. Regie führen Kazuya Tsurumaki und Tōko Yatabe, beide bereits an den Rebuild-of-Evangelion-Filmen beteiligt. Die Musik stammt von Keiichi Okabe – ebenfalls eng mit der NieR-Reihe verbunden. Produziert wird das Ganze von Studio Khara gemeinsam mit CloverWorks.

Erster Teaser macht Lust auf mehr

Studio Khara hat den ersten Teaser bereits veröffentlicht – und der gibt einen vielversprechenden Eindruck von Stil und Atmosphäre. Die Ästhetik wirkt vertraut und zugleich modernisiert, während der Soundtrack sofort ins Ohr geht. Und man kann sagen, was man will: Der musikalische Einfluss von NieR ist von der ersten Sekunde an deutlich herauszuhören.

Konkrete Details zur Handlung, zum Cast oder zum Veröffentlichungsdatum stehen noch aus. Doch allein die kreative Besetzung lässt viele Fans aufhorchen. Das „Evangelion:30+“-Event fand vom 21. bis 23. Februar in der Yokohama Arena statt und bot neben der großen Serienankündigung auch einen neuen Kurz-Anime von Serien-Schöpfer Hideaki Anno. Was ist euer erster Eindruck vom Teaser?

Der Teaser:

via Final Weapon, Bildmaterial: Studio Khara, Neon Genesis Evangelion