NieR-Schöpfer Yoko Taro serviert euch eine neue Story – aber nicht in einem Square-Enix-Spiel

Zum großen 30-jährigen Jubiläum von Neon Genesis Evangelion hat das Franchise eine echte Überraschung aus dem Hut gezaubert. Beim „Evangelion:30+“-Festival in Yokohama wurde am 23. Februar eine brandneue Anime-Serie angekündigt – geschrieben von niemand Geringerem als Yoko Taro, dem kreativen Kopf hinter NieR: Automata.

Konkrete Details zur Handlung sind bislang rar. Fest steht jedoch: Yoko Taro übernimmt das Drehbuch. Regie führen Toru Yatabe (u. a. Chainsaw Man) sowie Kazuya Tsurumaki (Rebuild of Evangelion), während Keiichi Okabe – bekannt für seine Arbeiten an NieR: Automata – die Musik komponiert. Die Produktion übernehmen Studio Khara und CloverWorks.

Ein perfektes Match?

Die Verbindung wirkt beinahe selbstverständlich. Yoko Taro ist berüchtigt für seine experimentellen, emotional fordernden Werke mit philosophischem Unterbau. Dass Evangelion ihn stark geprägt hat, machte er selbst nie zum Geheimnis.

Gegenüber IGN Japan sagte er einmal: „Das Werk, das mich am meisten inspiriert hat, ist Neon Genesis Evangelion.“ Die existenziellen Krisen von Shinji und die komplexe, rätselhafte Mythologie der Originalserie dürften also genau in Taros kreatives Beuteschema passen.

Andererseits wünschen sich viele Fans auch frischen Wind in der Story mit neuen Charakteren und Schauplätzen. Hideaki Anno, der Schöpfer der Originalserie, hat diesbezüglich in der Vergangenheit verlauten lassen, dass er das auch gerne sehen würde. Man darf also gespannt sein, wohin die Reise geht.

Erst kürzlich knackte NieR: Automata einen weiteren Verkaufsmeilenstein und deutete im gleichen Atemzug eine Fortsetzung an. Wie stark Yoko Taro dort eingebunden sein wird, bleibt abzuwarten – sein Terminkalender dürfte mit Evangelion nun jedenfalls nicht leerer werden. Ebenfalls zum 30. Geburtstag teaserte das renommierte Studio ufotable einen „Tales of“-Anime an, schaut doch mal rein.

Was meint ihr? Könnt ihr euch eine neue Evangelion-Serie unter der Federführung von Yoko Taro vorstellen?

via GamesRadar, Evangelion, Bildmaterial: Square Enix