NieR-Schöpfer Yoko Taro serviert euch eine neue Story – aber nicht in einem Square-Enix-Spiel

Zum großen 30-jährigen Jubiläum von Neon Genesis Evangelion hat das Franchise eine echte Überraschung aus dem Hut gezaubert. Beim „Evangelion:30+“-Festival in Yokohama wurde am 23. Februar eine brandneue Anime-Serie angekündigt – geschrieben von niemand Geringerem als Yoko Taro, dem kreativen Kopf hinter NieR: Automata.
Konkrete Details zur Handlung sind bislang rar. Fest steht jedoch: Yoko Taro übernimmt das Drehbuch. Regie führen Toru Yatabe (u. a. Chainsaw Man) sowie Kazuya Tsurumaki (Rebuild of Evangelion), während Keiichi Okabe – bekannt für seine Arbeiten an NieR: Automata – die Musik komponiert. Die Produktion übernehmen Studio Khara und CloverWorks.
Ein perfektes Match?
Die Verbindung wirkt beinahe selbstverständlich. Yoko Taro ist berüchtigt für seine experimentellen, emotional fordernden Werke mit philosophischem Unterbau. Dass Evangelion ihn stark geprägt hat, machte er selbst nie zum Geheimnis.
Gegenüber IGN Japan sagte er einmal: „Das Werk, das mich am meisten inspiriert hat, ist Neon Genesis Evangelion.“ Die existenziellen Krisen von Shinji und die komplexe, rätselhafte Mythologie der Originalserie dürften also genau in Taros kreatives Beuteschema passen.
Andererseits wünschen sich viele Fans auch frischen Wind in der Story mit neuen Charakteren und Schauplätzen. Hideaki Anno, der Schöpfer der Originalserie, hat diesbezüglich in der Vergangenheit verlauten lassen, dass er das auch gerne sehen würde. Man darf also gespannt sein, wohin die Reise geht.
Erst kürzlich knackte NieR: Automata einen weiteren Verkaufsmeilenstein und deutete im gleichen Atemzug eine Fortsetzung an. Wie stark Yoko Taro dort eingebunden sein wird, bleibt abzuwarten – sein Terminkalender dürfte mit Evangelion nun jedenfalls nicht leerer werden. Ebenfalls zum 30. Geburtstag teaserte das renommierte Studio ufotable einen „Tales of“-Anime an, schaut doch mal rein.
Was meint ihr? Könnt ihr euch eine neue Evangelion-Serie unter der Federführung von Yoko Taro vorstellen?
via GamesRadar, Evangelion, Bildmaterial: Square Enix
5 Kommentare
Ist schon eine Traumbesetzung mit Yoko Taro für die Story und Keiichi Okabe für die Musik
Werde schon mal Taschentücher bereit legen, wird auf jeden Fall depri XD
Solange es nicht so ein Mumpitz (vor allem die zweite Hälfte) wie die NieR Automata Serie wird, bleibe ich gespannt.
Ich mag Evangelion und auch Anime (fand die Nier Serie die die Geschichte des Spiels erweitert hat auch ziemlich gut) aber ich hätte dann doch lieber ein neues Spiel von denen. Ich hoffe echt das der Teaser von neuen Nier ein Spiel von den beiden ist und nicht dass der Anime das einzige ist was die aktuell machen.
Mache ich nen riesen Bogen drum. Yoko Taro und Evangelion sind jetzt nicht für Ihre "Feel Good" Storys bekannt.
Will gar nicht Wissen was man sich ausdenkt um den Zuschauer zu deprimieren xD
Es ist praktisch unmöglich, den dritten Film der Rebuild-Neuauflage zu toppen. Wenn ich mir den derzeit anschauen würde, würde ich morgen vermutlich einen Auerbach vom 10er in ein leeres Becken im Freibad machen. Wobei da vielleicht schon ausreicht, lediglich in Dauerschleife den Titelsong von Utada Hikaru zu hören.
Bei Yoko Taro vergisst man häufig, in seinen Stories gibt es immer viel Leid und Schmerz, aber im Gegensatz zu Anno hat er meistens relativ versöhnliche Enden. Wobei ja selbst Anno mit dem letzten Rebuild-Film mit sich ins Reine gekommen ist und einen versöhnlichen Abschluss abgeliefert hat.
Umso spannender ist es daher, wie sinnvoll man Evangelion fortsetzen kann. Ich glaube, jeder ist sich hier sicher, dass das nur geht, wenn die Reihe einen frischen Start hat. Es gibt bereits bewegtes Material, wo man sich schon einmal von Okabes Soundtrack überzeugen kann.