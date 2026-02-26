Der nächste „Final Fantasy“-Ableger erscheint schneller als gedacht: Duellum startet im März

Das war vor einigen Monaten eine ziemlich überraschende Ankündigung von Square Enix: Mit Dissidia Duellum spendiert man der beliebten Dissidia-Reihe einen neuen Ableger. Der Ankündigung im Oktober schloss sogleich eine erste Closed-Beta an.

Dass das nicht zwingend eine baldige Veröffentlichung bedeuten muss, erlebten wir mit Kingdom Hearts Missing-Link, das nach mehreren Betas noch vor dem Start gecancelt wurde. Dissidia Duellum steht dieses Schicksal offensichtlich nicht bevor. Im Gegenteil: es erscheint schneller als gedacht.

Wie Square Enix heute bekannt gibt, erscheint der neue Ableger schon im nächsten Monat. Allein mit der Plattform sind Serienfans nicht einverstanden: Dissidia Duellum erscheint nur für Mobilgeräte. Mit dem Opening-Video des 3-vs-3-Team-Boss-Arena-Fighters feiert Square Enix die heutige Ankündigung.

Die Vorabregistrierung ist folgerichtig ab sofort im App Store und bei Google Play möglich. Im Opening-Video seht ihr einige bekannte Charaktere. Zu den bereits bestätigten gehören unter anderem der Krieger des Lichts, Kain Highwind, Terra Branford und Rinoa Heartilly sowie Zidane Tribal, Lightning, Prompto und natürlich Cloud Strife. Weitere Charaktere sollen hinzugefügt werden.

Die Story ist überschaubar

Die bisher angedeutete Story scheint nicht besonders tiefgründig, dürfte aber vielleicht sowieso hinter dem Gameplay zurückstehen. Ein riesiger Kristall erscheint in Tokyo, der mit der Zeit zu einer vertrauten Präsenz wurde. Doch die friedlichen Zeiten fanden ein Ende, als Monster auftauchen und den Kristall verschmutzen. Die Menschheit stürzt in Verzweiflung und die bewaffneten Krieger tauchen auf, um der Lage Herr zu werden.

Die Menschen nennen sie Geister. Reden können sie trotzdem: Es gibt eine komplette, japanische Sprachausgabe. Den Fähigkeiten der Charaktere kommt offenbar eine besondere, visuelle Bedeutung zu. Der Trailer zeigt so etwas wie Kärtchen mit Artworks, die für Fähigkeiten stehen.

Die Illustrationen stammen von berühmten Künstlern wie Yoshitaka Amano oder Toshitaka Matsuda. Hier steckt möglicherweise auch schon die erste, attraktive Monetarisierung des Free-to-Play-Spiels, das In-App-Purchases bietet. Die verschiedenen Outfits, die ein älterer Trailer für Charaktere vorstellt, dürften ziemlich sicher in diese Kategorie gehören.

Ergebnisse und Umfragen aus dem ersten Closed-Beta-Test hat Square Enix auf der offiziellen Website zusammengetragen. Das 2017 an den Start gebrachte Mobile-Game Dissidia Final Fantasy Opera Omnia hatte 2024 seine Services eingestellt.

Das Opening:

Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt