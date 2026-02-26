Der nächste „Final Fantasy“-Ableger erscheint schneller als gedacht: Duellum startet im März

Das war vor einigen Monaten eine ziemlich überraschende Ankündigung von Square Enix: Mit Dissidia Duellum spendiert man der beliebten Dissidia-Reihe einen neuen Ableger. Der Ankündigung im Oktober schloss sogleich eine erste Closed-Beta an.
Dass das nicht zwingend eine baldige Veröffentlichung bedeuten muss, erlebten wir mit Kingdom Hearts Missing-Link, das nach mehreren Betas noch vor dem Start gecancelt wurde. Dissidia Duellum steht dieses Schicksal offensichtlich nicht bevor. Im Gegenteil: es erscheint schneller als gedacht.
Wie Square Enix heute bekannt gibt, erscheint der neue Ableger schon im nächsten Monat. Allein mit der Plattform sind Serienfans nicht einverstanden: Dissidia Duellum erscheint nur für Mobilgeräte. Mit dem Opening-Video des 3-vs-3-Team-Boss-Arena-Fighters feiert Square Enix die heutige Ankündigung.
Die Vorabregistrierung ist folgerichtig ab sofort im App Store und bei Google Play möglich. Im Opening-Video seht ihr einige bekannte Charaktere. Zu den bereits bestätigten gehören unter anderem der Krieger des Lichts, Kain Highwind, Terra Branford und Rinoa Heartilly sowie Zidane Tribal, Lightning, Prompto und natürlich Cloud Strife. Weitere Charaktere sollen hinzugefügt werden.
Die Story ist überschaubar
Die bisher angedeutete Story scheint nicht besonders tiefgründig, dürfte aber vielleicht sowieso hinter dem Gameplay zurückstehen. Ein riesiger Kristall erscheint in Tokyo, der mit der Zeit zu einer vertrauten Präsenz wurde. Doch die friedlichen Zeiten fanden ein Ende, als Monster auftauchen und den Kristall verschmutzen. Die Menschheit stürzt in Verzweiflung und die bewaffneten Krieger tauchen auf, um der Lage Herr zu werden.
Die Menschen nennen sie Geister. Reden können sie trotzdem: Es gibt eine komplette, japanische Sprachausgabe. Den Fähigkeiten der Charaktere kommt offenbar eine besondere, visuelle Bedeutung zu. Der Trailer zeigt so etwas wie Kärtchen mit Artworks, die für Fähigkeiten stehen.
Die Illustrationen stammen von berühmten Künstlern wie Yoshitaka Amano oder Toshitaka Matsuda. Hier steckt möglicherweise auch schon die erste, attraktive Monetarisierung des Free-to-Play-Spiels, das In-App-Purchases bietet. Die verschiedenen Outfits, die ein älterer Trailer für Charaktere vorstellt, dürften ziemlich sicher in diese Kategorie gehören.
Ergebnisse und Umfragen aus dem ersten Closed-Beta-Test hat Square Enix auf der offiziellen Website zusammengetragen. Das 2017 an den Start gebrachte Mobile-Game Dissidia Final Fantasy Opera Omnia hatte 2024 seine Services eingestellt.
Das Opening:
Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt
Ich vermute, die nächste Headline zu dem Spiel wird dann folgende sein:
Gut möglich, dass ich komplett daneben liege, aber Duellum bringt doch so viel Potential mit sich, nicht das erste Servicejahr zu überstehen. Das Spiel wurde zwar in dieser noch recht neuen Umfrage gepusht und man wird wohl auch gewisse Performance-Erwartungen haben, aber viel Wirbel um das Spiel hat Square Enix auch nicht gemacht und ich wette, zumindest außerhalb Japans, wird wohl auch kaum wer wissen, dass das Spiel existiert. Der Mobile-Markt ist so dermaßen übersättigt, da wird vermutlich der Release einer in Vergessenheit geratenen Reihe sicherlich keine Bäume ausreißen. Zum Start werden sicherlich erstmal einige ausprobieren wollen, aber dieses sogenannte "Engagement" wird schnell abflauen.
Die legitime Frage muss doch gestellt werden: Für wen ist das? Für welche Zielgruppe? Wie schaut die Roadmap aus? Von allem, was man bisher gesehen hat, kann sich das Spiel ja anscheinend auch wieder von alleine spielen, wenn man einen dafür vorgesehenen Button drückt.
nie wieder Dissidia der letze teil war extrem scheiße und dieser hier sieht auch net gerade besser aus also die psp ablege also das orginal war einfach beste und das bekommen die einfach nicht mehr hin ist wie mit kingdom hearts 2 marken die einfach nur noch schlecht sind
Das Problem liegt nicht nur an der Plattform sondern das man auch an der 3v3 Formel festhält vom letzten Dissida das mal komplett in die Hose gegangen ist. Und dann ist es noch nicht mal 3v3 im klassischen Sinne sondern man prügelt sich eher darum wer zuerst den eigenen Kristall des gegnerischen Teams zerstört. Wird man als Spieler besiegt darfst du wieder spawnen mit Delay bis ein Kristall von einem Team kaputt ist.
Ein System aus der Hölle. Man braucht sich nur die Steam Reviews anzugucken was da falsch läuft.
Gegenüber dem Original war Dissidia NT ein gänzlich anderes Spiel und zwingte dich diesen 3v3 Modus zu spielen. Es gab keinen klassischen 1v1 und das machte Null Bock.
Zumal NT von Koei gemacht wurde was ähnlich wie bei Dead or Alive, DLCs hatte bis dir schwindelig wurde. Ach ja und dann noch nen Season Pass für extra Charaktere. Richtig widerlich.
Duellum ist mir der Speicherplatz nicht Wert und hatte es erfolgreich vergessen bevor ich diesen Artikel gelesen hatte.
Bin da bei Somnium und denke das Spiel ist klassisch "Wegwerf Ware" das nach nem schnellen Cashgrab wieder der Stecker gezogen wird. Klingt hart aber nach Duellum hat niemand gefragt. Ich weigere mich zu glauben das SE nicht mitbekommt was die Fans von Dissidia haben wollen aber es wird gekonnt ignoriert.
(Wobei wenn man SE glauben schenken darf sind über 80% an Spieler interessiert das Spiel bei Release runterzuladen und zu spielen......ganz ehrlich dann weiß ich es auch nicht. Die haben wahrscheinlich das Original nicht gespielt )
Von mir aus macht nen lazy HD Ableger für PC und Konsolen von den alten Titel aber das hier ist es nicht.
Braucht kein Mensch
Ohhhhhh, das schöne Geld, die schöne Zeit und diese ganzen Ressourcen Das hätte so viel anderes sein können
Vielleicht hat ja jemand Spaß damit, auch wenn ich viel Mobile Spiele spiele, sowas brauch ich einfach nicht von Final Fantasy, wirklich schade um die Energie die da vergeudet wurde.