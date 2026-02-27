Da ist die nächste Generation: Pokémon Wind und Welle erscheinen 2027 für Switch 2

Nach einer Pokémon Presents, welche die allermeisten Pokémon-Fans bis dahin wahrscheinlich als wenig begeisternd insbesondere im Kontext des 30-jährigen Jubiläums empfunden haben dürften, ließ The Pokémon Company mit „one more thing“ am Ende doch noch die Bombe platzen.

Man kündigte die langersehnte Generation 10 an. Nach einem CG-Video gab es auch erstes Gameplay zu sehen und sogar die drei Starter-Pokémon aus Pokémon Wind und Welle hat man uns bereits präsentiert.

Es geht ganz offensichtlich auf eine exotische Inselgruppe, auf der uns eine Vielzahl wilder Pokémon, aber auch eine Art Resort erwarten. Zudem dürfen sich Pokémon-Trainer offenbar auch auf Unterwasser-Abenteuer freuen.

Offiziell heißt es: „In diesen neuen Spielen können Fans eine offene Welt erkunden, die von Wind umtoste, malerische Inseln und einen weiten Ozean mit schimmernden Wellen bietet. Als Protagonist dieses Abenteuers werden Spieler abhängig von der Version ihres Spiels über ein anderes Outfit verfügen.“

Braubel, Pomfifi und Gekkua

The Pokémon Company zeigt im Trailer schon zahlreiche Pokémon, vor allem aber auch die drei Starter. Ihr dürft zwischen dem Bohnenküken-Pokémon Braubel, dem Welpen-Pokémon Pomfifi und dem Wassergecko-Pokémon Gekkua wählen. Welcher der drei ist auf den ersten Blick euer Favorit? Oder wartet ihr erstmal die Entwicklungen ab, bevor ihr euch festlegt?

Im Marketing von The Pokémon Company spielen zudem die „besonderen Pikachu“ eine größere Rolle. Wir sehen sie schon relativ früh im Video, passend verkleidet. Sicherlich eine der größeren Überraschungen: Pokémon Wind und Welle erscheinen erst 2027. Viele Pokémon-Fans dürften auf das Weihnachtsgeschäft 2026 gehofft haben.

Dass Pokémon Wind und Welle nur für Nintendo Switch 2 und nicht etwa cross-gen erscheinen, dürften hingegen die meisten Fans begrüßen. Die deutlich stärkere Technik der neuen Konsole darf sich somit beweisen. Was sagt ihr zur heutigen Enthüllung?

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak