Da ist die nächste Generation: Pokémon Wind und Welle erscheinen 2027 für Switch 2

Nach einer Pokémon Presents, welche die allermeisten Pokémon-Fans bis dahin wahrscheinlich als wenig begeisternd insbesondere im Kontext des 30-jährigen Jubiläums empfunden haben dürften, ließ The Pokémon Company mit „one more thing“ am Ende doch noch die Bombe platzen.
Man kündigte die langersehnte Generation 10 an. Nach einem CG-Video gab es auch erstes Gameplay zu sehen und sogar die drei Starter-Pokémon aus Pokémon Wind und Welle hat man uns bereits präsentiert.
Es geht ganz offensichtlich auf eine exotische Inselgruppe, auf der uns eine Vielzahl wilder Pokémon, aber auch eine Art Resort erwarten. Zudem dürfen sich Pokémon-Trainer offenbar auch auf Unterwasser-Abenteuer freuen.
Offiziell heißt es: „In diesen neuen Spielen können Fans eine offene Welt erkunden, die von Wind umtoste, malerische Inseln und einen weiten Ozean mit schimmernden Wellen bietet. Als Protagonist dieses Abenteuers werden Spieler abhängig von der Version ihres Spiels über ein anderes Outfit verfügen.“
Braubel, Pomfifi und Gekkua
The Pokémon Company zeigt im Trailer schon zahlreiche Pokémon, vor allem aber auch die drei Starter. Ihr dürft zwischen dem Bohnenküken-Pokémon Braubel, dem Welpen-Pokémon Pomfifi und dem Wassergecko-Pokémon Gekkua wählen. Welcher der drei ist auf den ersten Blick euer Favorit? Oder wartet ihr erstmal die Entwicklungen ab, bevor ihr euch festlegt?
Im Marketing von The Pokémon Company spielen zudem die „besonderen Pikachu“ eine größere Rolle. Wir sehen sie schon relativ früh im Video, passend verkleidet. Sicherlich eine der größeren Überraschungen: Pokémon Wind und Welle erscheinen erst 2027. Viele Pokémon-Fans dürften auf das Weihnachtsgeschäft 2026 gehofft haben.
Dass Pokémon Wind und Welle nur für Nintendo Switch 2 und nicht etwa cross-gen erscheinen, dürften hingegen die meisten Fans begrüßen. Die deutlich stärkere Technik der neuen Konsole darf sich somit beweisen. Was sagt ihr zur heutigen Enthüllung?
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak
14 Kommentare
also grafik ist ok die starter finde ich jetzt hässlich und interessant das man nun auch unterwasser wohl kann das finde ich sehr interessant das es erst 2027 kommt war so klar xd im trailer sah man ne wolke aussehn wie ne schlange vll wird das wind legi so ne flug schlange
Wir hatten generell noch nie einen Hund Starter
Außer du beziehst dich auf Fukano und Hunduster, aber die sind Gen 1+2 und jetzt ist es Gen 10
also von wieder, kann eigentlich nicht der Rede sein
Bei Game Freak ist grundsätzlich alles möglich, aber so pauschal kann man das noch nicht sagen. Ich glaube es persönlich nicht, dass das nur 30 FPS werden. Man entwickelt seit Jahren an diesen Titeln, hat Zeit zur Optimierung und ein realistisches Szenario ist vermutlich, dass man Grafik-Modi anbieten wird. Nur 30 FPS wäre dann wirklich kaum rational zu erklären. Aber ist jetzt nur ein persönliches Gefühl und nichts offizielles^^
Diese Leaks stammen immerhin aus offiziellen Dokumenten. Ich hätte auch noch damit gerechnet, dass das vielleicht reine Arbeitstitel waren. Aber hier passte ja alles, selbst dann die Titel der neuen Editionen. Denke, auch ne menge zum Gameplay wird sich da noch bewahrheiten.
Das waren auch meine ersten Gedanken. Denn laut dem Giga-Leak war ein Release für herbst 2026 glaube ich geplant. Natürlich nur, wenn meine Gedanken mir hier keinen Streich spielen. Das Datum war relativ nah an GTA VI. Ich denke, vieles hängt damit zusammen, was die Release-Planung bei ihnen angeht. Was automatisch zusätzliche Zeit zum optimieren wäre.
Wenn es Ende 2027 wird, hätten sie es nicht so früh denke ich angekündigt. Dass das Spiel angeblich für 2026 schon bereit sein sollte, sollte zumindest Anlass geben, dass man die neuen Editionen wohl bis zum Frühjahr 2027 bringen wird. Auch nur ne reine Vermutung natürlich.
Der Trailer hat jedenfalls nen positiven Ersteindruck hinterlassen und mich seit langer Zeit ernsthaft mal wieder neugierig auf eine neue Edition gemacht. Ich hoffe, man hat wirklich mal fundamental an einigen Kern-Designs gearbeitet und macht sich die Power der Switch 2 zu nutze. Dass man sich gegen Cross-Gen entschieden hat, sind gute Nachrichten.
IGN is not amused!
Ansonsten hat man mit Region und Startern alles gezeigt, was ich mir gewünscht habe, um komplett zufrieden mit der presents zu sein. Der Rest war halt genau so zu erwarten, abgesehen von Pokemon XD, was eine schöne Überraschung ist, dass das nun endlich wieder halbwegs verfügbar ist, auch wenns leider nur Abo ist^^
Dass es die neue Gen erst nächstes Jahr, wahrscheinlich dann wieder Oktober/November, kommt, ist wirklich überraschend. Also hat man sich nun tatsächlich doch für zwei Extra Jahre Entwicklungszeit entschieden, obwohl der Pokemon Company Typ genau das nicht wollte. Macht jedenfalls Hoffnung, dass selbst die eher "oberflächlichen" Spieler nicht zu groß rumjammern aufgrund der technischen Qualität.
Da man anscheinend auch weiterhin open World bleiben will, ist das auch definitiv der richtige Weg. Es ist zwar schade, dass man nun länger auf neue Gens warten muss aber um es open World zu machen ist das einfach unausweichlich. Die Lektion scheint man jedenfalls gelernt zu haben. Ich bin wirklich gespannt, wie die neuen Spiele dann sein werden und laufen werden. Könnte ziemlich gut werden und auch etwas das werden, was man sich von Sonne/Mond gewünscht hätte mit den Inseln.
Jedenfalls gefällt mir die Region sehr gut. Das hat viel Potenzial. Gerade in Kombination mit Open World.
Bei den Startern bin ich zwiegespalten.
Pflanze wirkt Ideenlos. Wieder ein Vogel und dann auch wirklich ultra simpel gehalten. Weiß aber auch nicht, ob es dem geschuldet ist, dass er auf eine bestimmte Vogelart anspielt, die es real in der Region gibt, von der das Spiel inspiriert ist. Vielleicht machts dann noch Sinn am Ende. So wirkts aber erstmal langweilig aber wer weiß, wie die Entwicklungen aussehen werden.
Wasser sieht dagegen schon besser aus. Aber auch der wirkte, als ob man schon öfters ähnliches als Wasser Starter gesehen hätte. Vielleicht hät man einfach Pflanze und Wasser die Typen wechseln sollen, damits ein bisschen interessanter wird.
Feuer Starter dagegen ist einfach nur Liebe pur Oh gott ist der knuffig! Und endlich auch mal ein Hundi als Starter! Darauf habe ich schon ewig gewartet! Bei so vielen Katzen wurde es echt Mal Zeit, dass Hundi dran kommt! Und der Name! Pomfifi!!! Ich kann nicht mehr! xD Ich will es knuddeln! Ich liebe alles daran xD
Leider, wie zu erwarten war, Switch 2 exklusiv. Ärgert mich nun doch sehr, weil es echt in der Seele schmerzt kein Pomfifi zu kriegen
Aber naja was solls. Wäre eher seltsam gewesen, wenns nicht exklusiv für Switch 2 kommen würde xD
Ganz ehrlich. Pokemon dürfte eines der wenigsten Franchises sein, denen es komplett am Popo vorbei gehen wird und auch gehen kann, ob ein GTA VI im gleichen Zeitraum erscheint oder selbst wenns am selben Tag erscheinen würde.^^
Zumal die Zielgruppe auch noch komplett anders ist. Ich behaupte mal die wenigstens die Pokemon spielen, spielen auch GTA und umgekehrt^^
Das hängt definitiv und da lege ich meine Hand für ins Feuer, zu 0,00000% zusammen. Man hat lediglich die vernünftige Entscheidung getroffen und Einsicht gezeigt, dass ein Open World Spiel, was die neue Gen wohl wieder zu werden scheint, einfach mehr Zeit braucht. Die 2 Jahre mehr passen da genau ins Bild.
Falls 2026 zuvor angedacht war, gings wahrscheinlich noch vom Pokemon Company Typen aus, der wenig begeistert von der längeren Entwicklungszeit sein dürfte. Wenns nach dem ginge würde es nicht einen Tag mehr Zeit geben xD Umso schöner, dass man sich durchsetzen konnte und die Extra Zeit bekommen hat.
Mal abwarten, ob die Zeit reicht, oder ob man erneut überambitioniert wird und noch mit ganz neuen super komplexen Ideen um die Ecke kommen wird, für die man eigentlich noch mehr Zeit bräuchte...
Nen Fuchs würde ich jetzt auch in die Kategorie Köter stecken.
Also im Grunde bekommen wir Reskins von Bautz, Fynx und Froxy.