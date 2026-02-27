Das neue Pokémon Champions erscheint zuerst für Switch und hat endlich einen Termin

Heute vor genau einem Jahr hat The Pokémon Company das neue Pokémon Champions angekündigt. Damals war alles noch ziemlich vage, spätestens seit der Folge-Presents im Juli 2025 ergab sich aber ein konkretes Bild.

Bei der heutigen Presents anlässlich des Pokémon Day 2026 gab es nun einen weiteren Trailer und erstmals auch einen Zeitraum für die Veröffentlichung. Pokémon Champions geht im April an den Start – und zwar zuerst für Nintendo Switch. Erst „im Laufe des Jahres“ wird es für Mobilgeräte ausgerollt.

Pokémon Champions bietet Trainern in erster Linie die Gelegenheit, Kämpfe zu bestreiten. Die Pokémon dafür könnt ihr dann auch aus eurer Monstersammlung aus Pokémon-Legenden: Z-A rekrutieren. The Pokémon Company bestätigte während der Presents, dass Pokémon-Legenden: Z-A einen HOME-Support erhalten soll und auch Pokémon Champions mit Pokémon HOME verknüpft werden kann.

„Indem Fans Pokémon Champions mit Pokémon HOME verknüpfen, werden sie Pokémon, die in diesen beiden Softwares erscheinen, auf Pokémon Champions übertragen können. Dort ist es ihnen dann möglich, an der Seite dieser Pokémon zu kämpfen, während sie darauf hinarbeiten, Champion zu werden“, heißt es. Dazu auch folgendes Schaubild.

Das Schaubild:

Pokémon Champions wird dieses Jahr außerdem bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco auf der Hauptbühne der Videospiel-Meisterschaften zu sehen sein. Seht nachfolgend den neuen Trailer. Pokémon Champions erscheint im April zuerst für Nintendo Switch und später für Mobilgeräte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Champions, The Pokémon Company, Pokémon Works