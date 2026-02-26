Keine „Game Key Card“ für Trails in the Sky 2nd Chapter – zumindest bei der Collector’s Edition

Es geht doch: GungHo Online Entertainment America hat auf Twitter bestätigt, dass Trails in the Sky 2nd Chapter – Golden Wings Switch 2 Edition als Standard Game Card erscheinen soll. Die zuletzt viel kritisierte „Game Key Card“ scheint damit für diese Version vorerst vom Tisch.
Wörtlich heißt es: „Für alle, die sich fragen: Die [Trails in the Sky 2nd Chapter] Golden Wings Switch 2 Edition ist als Standard-Spielkarte geplant!“ Bislang wird diese Information allerdings nur im Zusammenhang mit der Golden Wings Collector’s Edition genannt.
Wir wollen uns also noch nicht zu früh freuen: Ob auch die reguläre „Switch 2“-Version als vollständige Game-Card erscheint, ist noch nicht offiziell bestätigt – angesichts dieser Entwicklung besteht allerdings Grund zur Hoffnung.
Golden Wings Edition vorgestellt
Nachdem das Remake des ersten Teils von Trails in the Sky bei Fans und Kritikern gut ankam und auch kommerziell überzeugte, folgt im Herbst nun 2nd Chapter. Die Golden Wings Edition wurde in Zusammenarbeit mit TAKEOFF Creative entworfen und enthält exklusive Sammlerartikel. Vorbestellungen sind ab sofort bis zum 8. März im Panax Games Store möglich.
Neben der Collector’s Edition wird es natürlich auch eine Standard-Version physisch und digital für Switch, PlayStation 5 und PC via Steam geben (59,99 US-Dollar). Die Nintendo Switch 2 Version liegt bei 64,99 US-Dollar. Wer von der Switch-Version upgraden möchte, kann dies für 4,99 US-Dollar tun. Wobei jetzt natürlich auch gleich für viele die „Switch 2“-Version infrage kommen könnte.
Es ist wirklich traurig, dass man sich heutzutage freuen muss, wenn ein Spiel vollständig auf einem haptischen Medium erscheint. Dennoch hoffe ich, dass das hier auch für die reguläre Version gilt.
Eigentlich bin ich ja auch auf der Playse in die Reihe eingestiegen und habe jeden Teil dort. Das Remake zu FC wurde dann aber doch für die Switch geholt + Update auf Switch 2 (weil immer noch keine PS5 im Haus ist). War auch mit der Performance da absolut zufrieden. Vermutlich bin ich zu anspruchslos was das angeht, aber für mich persönlich ist das vollkommen okay
Ganz Simpel das Spiel einfach für Ps5 und Switch 2 kaufen und somit die Reihe noch mehr unterstützen
Klar, da ist ein deutlicher Unterschied sichtbar in Vergleichsvideos. Fand die Switch Version an sich aber völlig in Ordnung - solange man auf Grasbüschel verzichten kann. Aber Charakteremodelle, Städte & Co. sahen soweit gut aus, auch die 30 FPS liefen fast immer stabil. Für eine so alte Konsole kriegt man schon eine vernünftige Performance geboten.
Bislang ist Falcom auch eine der Firmen gewesen, die von Game Key Cards die Finger gelassen hat. Hätte mich doch sehr gewundert, wenn sie plötzlich eine 180°-Wendungen hinlegen. So muss man null Kompromisse eingehen: Weiter die schöne Trails-Reihe unterstützen und dabei die physische Kollektion ausbauen. So muss das!
So sehr ich Falcom mag, aber YSX Proud Nordics und Trails Beyond the Horizon sprechen da leider eine andere Sprache - beides GKCs.
Dass Falcom keine Game-Key-Cards nutzt, stimmt leider nicht, siehe die beiden NISA-Veröffentlichungen Trails Beyond the Horizon und Ys X: Proud Nordics. Bekommen wir für Trails in the Sky 2nd Chapter eine normale Game Card, haben wir das GungHo zu verdanken - und man sieht daran auch sehr schön, dass der Publisher diese Entscheidung trifft und nicht der Entwickler.
Ich hatte Cold Steel 3-4 und Reverie noch auf Switch gespielt und vor allem Cold Steel 3 und Reverie waren die absolute Hölle. Cold Steel 3 ist bei mir gut über 20 Mal abgestürzt, Reverie lief teilweise mit ca. 10 FPS, versetztem Ton etc. Wenn es bei Daybreak nicht mehr so alptraumhaft ist, freut mich das, aber diese 3 Games empfehle ich niemandem für die Switch.