Keine „Game Key Card“ für Trails in the Sky 2nd Chapter – zumindest bei der Collector’s Edition

Es geht doch: GungHo Online Entertainment America hat auf Twitter bestätigt, dass Trails in the Sky 2nd Chapter – Golden Wings Switch 2 Edition als Standard Game Card erscheinen soll. Die zuletzt viel kritisierte „Game Key Card“ scheint damit für diese Version vorerst vom Tisch.

Wörtlich heißt es: „Für alle, die sich fragen: Die [Trails in the Sky 2nd Chapter] Golden Wings Switch 2 Edition ist als Standard-Spielkarte geplant!“ Bislang wird diese Information allerdings nur im Zusammenhang mit der Golden Wings Collector’s Edition genannt.

Wir wollen uns also noch nicht zu früh freuen: Ob auch die reguläre „Switch 2“-Version als vollständige Game-Card erscheint, ist noch nicht offiziell bestätigt – angesichts dieser Entwicklung besteht allerdings Grund zur Hoffnung.

Golden Wings Edition vorgestellt

Nachdem das Remake des ersten Teils von Trails in the Sky bei Fans und Kritikern gut ankam und auch kommerziell überzeugte, folgt im Herbst nun 2nd Chapter. Die Golden Wings Edition wurde in Zusammenarbeit mit TAKEOFF Creative entworfen und enthält exklusive Sammlerartikel. Vorbestellungen sind ab sofort bis zum 8. März im Panax Games Store möglich.

Neben der Collector’s Edition wird es natürlich auch eine Standard-Version physisch und digital für Switch, PlayStation 5 und PC via Steam geben (59,99 US-Dollar). Die Nintendo Switch 2 Version liegt bei 64,99 US-Dollar. Wer von der Switch-Version upgraden möchte, kann dies für 4,99 US-Dollar tun. Wobei jetzt natürlich auch gleich für viele die „Switch 2“-Version infrage kommen könnte.

