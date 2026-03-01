Die Neuerscheinungen im März 2026 mit Pokémon, Life is Strange, Legacy of Kain und mehr

Und schon sind wir im März. In diesem Monat gibt es erneut ein buntes Programm an neuen Spielen, von denen wir euch nachfolgend eine Auswahl präsentieren wollen. Nach der Veröffentlichung von Resident Evil Requiem in dieser Woche dürfte Pokémon Pokopia im März massenhaft Fans ansprechen.
Aber darüber hinaus ist natürlich noch viel mehr los. Monster Hunter Stories erhält einen dritten Teil und Ghost of Yotei die neue Legends-Erweiterung. Wie immer gibt es auch einige Neuauflagen, allen voran das Fatal Frame 2 Remake.
Wer amiibo sammelt, hat die Durststrecke inzwischen hinter sich. Nachdem Nintendo die kleinen Figürchen eine Weile vernachlässigt hat, gibt es inzwischen wieder regelmäßig neue Figuren. Im März sind das der große Meta-Knight zu Kirby Air Riders sowie neue Figuren anlässlich der Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder mit den neuen Bellabel-Inhalten.
Da sind wir auch schon beim Monatsende. Dort wartet mit Life is Strange: Reunion das Wiedersehen von Max und Chloe sowie mit Etrange Overlord ein Musical-Adventure des Disaea-Schöpfers. Seht nachfolgend unsere Auswahl der Neuerscheinungen im März 2026. Welches sind eure Must-Haves?
Unsere Auswahl:
- Legacy of Kain: Defiance Remastered (Multi): 3. März (Nur Download)
- Scott Pilgrim EX (Multi): 3. März (bei Limited Run physisch)
- Planet of Lana 2 (Multi): 5. März (Nur Download)
- amiibo Meta-Knight (Kirby Air Riders): 5. März (bei Amazon bestellen*)
- Marathon Dualsense (Peripherie): 5. März (bei Amazon bestellen*)
- Pokémon Pokopia (Switch 2): 5. März (bei Amazon bestellen*)
- Never Grave (Multi): 5. März (Nur Download)
- Ghost of Yotei Legends (PS5): 10. März (Nur Download)
- Collector’s Cove (Multi): 12. März (Nur Download)
- Nintendo Plauderblume (Merch): 12. März (bei Amazon bestellen*)
- Fatal Frame 2 Remake (Multi): 12. März (bei Amazon bestellen*)
- Star Wars: Dark Forces Remaster (PS5, Switch): 13. März (bei Amazon bestellen*)
- Monster Hunter Stories 3 (Multi): 13. März (bei Amazon bestellen*)
- The Seven Deadly Sins: Origin (PS5, PC): 16. März (Nur Download)
- Crimson Desert (Multi): 19. März (bei Amazon bestellen*)
- Death Stranding 2: On the Beach (PC): 19. März (Nur Download)
- Ariana and the Elder Codex (Multi): 24. März (bei Amazon bestellen*)
- DAMON and Baby (Multi): 25. März (Nur Download)
- Opus: Prism Peak (Multi): 26. März (Nur Download)
- amiibo Elefant-Mario und Co. (Merch): 26. März (bei Amazon bestellen*)
- Super Mario Bros. Wonder + Bellabel (Switch 2): 26. März (bei Amazon bestellen*)
- Sonic Racing: CrossWorlds (Switch 2): 26. März (bei Amazon bestellen*)
- Life is Strange: Reunion (Multi): 26. März (bei Amazon bestellen*)
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Switch 2): 26. März (bei Amazon bestellen*)
- Etrange Overlord (Multi): 26. März (bei Amazon bestellen*)
- Otome Daoshi -Fighting for Love- (Switch): 26. März (bei Amazon bestellen*)
- Mega Man Star Force: Legacy Collection (Multi): 27. März (bei Play-Asia* physisch)
- Legacy of Kain: Ascendance (Multi): 31. März (Nur Download)
- Homura: The Crimson Warriors (Switch): 31. März (später auch physisch*)
Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo
2 Kommentare
Ich wollte gerade sagen, "endlich mal wieder ein einigermaßen ruhiger Monat", aber ich sehe gerade, dass ich irre
Immerhin ist diesen Monat für mich kein Prio A-Titel dabei (= Day 1-Kauf), aber einige Prio B-Titel. Da wäre zum Beispiel Monster Hunter Stories 3, das ich mir sicherlich irgendwann zulegen werde, nachdem mir der zweite Teil gut gefallen hatte. Ich würde aber gerne vorher den Erstling nachholen und muss mit der Reihe nun leider auch auf die PS5 rüberwechseln. Dann wäre da auch noch Life is Strange: Reunion, auf das ich schon irgendwie neugierig bin, aber gleichzeitig bin ich mir nicht ganz sicher, was ich von der Rückkehr von Chloé halten soll. Und zuletzt freue ich mich auch schon auf Homura: The Crimson Warriors, nachdem ich schon länger keine der Otomate-VNs mehr mitgenommen habe.
In einem anderen Universum, in dem es keine Game-Key-Cards gibt, wäre Pokopia für mich ein Day-1-Kauf gewesen, aber angesichts der Release-Situation kann ich einen Kauf nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, daher wird das ein skip.
Für mich wird es diesen Monat mit Pokémon Pokopia schweren Herzens meine erste Game Card, damit ich sie später auch wieder verkaufen kann, denn als reiner digital Titel ist es mir day one zu teuer, möchte es aber gerne Day One haben..
Weiter ist Monster Hunter Stories 3 ein weiterer Day One Titel für mich, da ich die ersten beiden sehr mochte und sie einfach einen großen Sprung auch technisch gemacht haben. Ich wechsel hier jetzt auch auf die PS5. Die Amiibos dazu werden auch geholt, habe schon alle Vorgänger Modelle aus Japan XD
Und dann werde ich eine der wenigen sein, die sich Crimson Desert wohl zum Release holen. Bin seit eine Freundin mich vor 10 Jahren oder wann Release im Westen war mit Black Desert anfixen wollte an einer Single Player Umsetzung interessiert und gespannt, was es taugt.
Homura: The Crimson Warriors wird etwa später geholt. Genauso wie Otome Daoshi -Fighting for Love-, wo ich das Setting für ein Otome mal ganz witzig finde.