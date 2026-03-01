Die Neuerscheinungen im März 2026 mit Pokémon, Life is Strange, Legacy of Kain und mehr

Und schon sind wir im März. In diesem Monat gibt es erneut ein buntes Programm an neuen Spielen, von denen wir euch nachfolgend eine Auswahl präsentieren wollen. Nach der Veröffentlichung von Resident Evil Requiem in dieser Woche dürfte Pokémon Pokopia im März massenhaft Fans ansprechen.

Aber darüber hinaus ist natürlich noch viel mehr los. Monster Hunter Stories erhält einen dritten Teil und Ghost of Yotei die neue Legends-Erweiterung. Wie immer gibt es auch einige Neuauflagen, allen voran das Fatal Frame 2 Remake.

Wer amiibo sammelt, hat die Durststrecke inzwischen hinter sich. Nachdem Nintendo die kleinen Figürchen eine Weile vernachlässigt hat, gibt es inzwischen wieder regelmäßig neue Figuren. Im März sind das der große Meta-Knight zu Kirby Air Riders sowie neue Figuren anlässlich der Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder mit den neuen Bellabel-Inhalten.

Da sind wir auch schon beim Monatsende. Dort wartet mit Life is Strange: Reunion das Wiedersehen von Max und Chloe sowie mit Etrange Overlord ein Musical-Adventure des Disaea-Schöpfers. Seht nachfolgend unsere Auswahl der Neuerscheinungen im März 2026. Welches sind eure Must-Haves?

Unsere Auswahl:

