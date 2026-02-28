Neuer Bericht: Bloodborne-Remake war gepitcht, scheiterte aber an FromSoftware

Es rumort kräftig in der Bloodborne-Fangemeinde. Grund dafür ist ein neuer Bericht des sorgfältigen wie glaubhaften Jason Schreier von Bloomberg über die Schließung von Bluepoint und vorangegangene Projekte und Pitches.

Nach den Berichten um die Schließung von Bluepoint, die zuletzt die Neuauflagen von Demon’s Souls und Shadow of the Colossus entwickelt hatten, hat Bluepoint Anfang 2025 ein Bloodborne-Remake gepitcht, das jedoch abgelehnt wurde. Dem Studio sei demnach mitgeteilt worden, dass die möglichen Zahlen dazu zwar Sinn ergeben würden, aber FromSoftware die Neuauflage nicht wolle.

„In early 2025, when Bluepoint again pitched the idea of Bloodborne remake, the studio was told that the numbers made sense but FromSoftware didn’t want it to happen, according to people familiar with the process“, schreibt Jason Schreier bei Bloomberg konkret.

Ein Bericht, der auch die 2025 öffentlich formulierte These von Ex-Sony-Präsident Shuhei Yoshida stützt. Er erklärte auf Nachfrage zu einem möglichen Bloodborne-Projekt, dass Miyazaki und FromSoftware die Marke nicht aus den Händen geben wollen würden. Sony würde diesen Wunsch respektieren.

Liegt es an Demon’s Souls?

Ob’s an Demon’s Souls liegt? Dazu gibt es Gerüchte. Aber Gematsu erinnert daran, dass sich Miyazaki 2022 sehr wohlwollend zum Remake geäußert hat. In einem Interview mit EDGE (via VGC) sagte er, er habe das Remake zwar nicht gespielt, aber freue sich über die Überarbeitung für eine neue Generation. Es sei interessant gewesen, zu sehen, wie [Bluepoint] Dinge entwickelt habe, an die man selbst nicht gedacht habe.

Der Bericht von Jason Schreier bei Bloomberg erzählt von weiteren fehlgeschlagenen Pitches, beispielsweise zu einer weiteren Neuauflage von Shadow of the Colossus oder ein Spin-off zu Ghost of Tsushima. Bluepoint konnte aber keines dieser Projekte an Land ziehen. Nach der Übernahme durch Sony unterstützte man Santa Monica Studio zunächst bei God of War Ragnarok.

Dann begannen die Arbeiten am viel zitierten Live-Service-Game zu God of War. Bluepoint hatte Schwierigkeiten, da es sich nur um ein kleines Team handelt, das vor allem im Bereich Grafik und Technik Erfahrungen hat, nicht aber im Bereich Design. Im Januar 2025 zog Sony den Stecker beim Live-Service-Game und Bluepoint begann seine Pitches für das nächste Projekt.

Bildmaterial: Bloodborne, Sony Interactive Entertainment, FromSoftware