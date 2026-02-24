GungHo stellt eine 275-Euro-teure Sammleredition zu Trails in the Sky 2nd Chapter vor

Nachdem das Remake des ersten Teils von Trails in the Sky bei Fans und Kritikern sehr gut ankam und sich auch kommerziell stark zeigte, dürfen sich Fans bereits im Herbst auf Nachschub freuen. Dann wird Trails in the Sky 2nd Chapter erscheinen.
Dazu stellte GungHo Online Entertainment America heute eine besondere Collector’s Edition vor. Die Golden Wings Edition enthält exklusive Artikel, die in Zusammenarbeit mit TAKEOFF Creative für diese limitierte Sonderedition entworfen wurden.
Ab 275,00 Euro gibt es neben dem Spiel ein „Glorious x Arseille“-Diorama, ein Steelbook, ein Artbook, eine Mini-Soundtrack-CD und den digitalen Season-Pass mit Zugang zu einer Reihe kosmetischer Items. Alles verpackt in einer schicken Collector’s Box. Na bitte.
Vorbestellungen sind ab sofort und bis zum 8. März im Panax Games Store möglich, der von Publisher PM Studios unterstützt wird. Wenn es ein bisschen weniger sein darf: Die Standard-Edition wird physisch und digital später zum Normalpreis für Switch, PS5 und Steam (59,99 US-Dollar) erhältlich sein. Auch eine Nintendo Switch 2 Edition (64,99 US-Dollar) soll es geben, deren Cartridge heute in der Pressemeldung nicht konkret benannt wird. Ein „Switch 2“-Upgrade soll mit 4,99 US-Dollar zu Buche schlagen.
Das ist 2nd Chapter
„Trails in the Sky 2nd Chapter begleitet Estelle auf ihrer Suche nach Joshua und ihrer Konfrontation mit den Vollstreckern von Ouroboros. Obwohl sich der Kampf um das Königreich Liberl dreht, hat er Auswirkungen auf den gesamten Kontinent Zemuria und zieht Estelle in uralte Geheimnisse, politische Spannungen und die Wahrheit hinter Joshuas Vergangenheit hinein.
Da das Schicksal eines legendären Artefakts auf dem Spiel steht, muss Estelle als junge Anführerin Verantwortung übernehmen und sich einem Feind stellen, dessen Pläne weit über alles hinausgehen, was sie sich jemals hätte vorstellen können.“
Die Sonderedition:
Wo sind wir nur gelandet, dass es nur noch die Auswahl zwischen der Standard-Version ohne Extras und einer überteuerten Collector's Edition mit Inhalt gibt, den zum Teil meiner braucht. Ich erinnere mich noch an PS3- und frühe PS4-Zeiten, wo man zum Launch ein Artbook gratis dazu bekam oder es eine Day 1-Edition mit Artbook und OST gab...
Ganz ehrlich gibt's in diesem Fall keine Diskussion für mich.
Der Preis ist doch absurd. Wenn die Box bis oben hin mit Kram vollgepackt wäre, könnte ich es noch irgendwo verstehen. Bei Trails drücke ich gerne mal ein Auge zu, hier ist das net möglich. Na hoffentlich wird Japan wieder eine eigene CE auf den Markt bringen, da würde ich eher zuschlagen.
@Zenobia, wo hast du noch gleich die CE für Sky 1 her? Ich finde die echt toll Dort wird dann wahrscheinlich die japanische CE für Sky 2 vertrieben.
@Buuzie die hatte ich auf amiami.com gekauft^^ Bin sehr zufrieden mit dem Shop.
Es muss einem nur klar sein, dass das Spiel aus der japanischen CE auch nur japanisch sein wird. Aber wenn man preislich im gleichen Rahmen wie bei der zu FC bleiben sollte, wäre man am Ende immer noch günstiger dran als hier, selbst wenn man das Spiel dann zum eigentlichen spielen nochmal in der Version mit Lokalisierung braucht.
Auch wenn ich damals dachte wie eins falls ein GTAVI-Collection geben soll kaufen die Leute auch für 300€ locker, aber jetzt hat eine Marke erreicht und plus Zollgebühren wie @Zenobia erwähnt hat.
Okay des Holz die Frisch von Brasilien abgeholzt ist, diese Preis entsprechen auch fair! Keine Ahnung, hab das Holz oder nur Deko aus Plastik ist, aber niemals ist das Wert! Da würde ein CODE VEIN II COLLECTOR'S EDITION koste gerade für 180€, naja..
Vor Jahrzehnte war die Preise noch viel Weniger auch die Material waren noch Hochwertig (Thema Collection möchte da nicht mehr Diskutieren, es sei dem ein Theme neu zu eröffnen?) Mein letztes Collection war von Elden Ring.
Die 275 eur sind bei mir schon Alternativ abgeflossen 😆