GungHo stellt eine 275-Euro-teure Sammleredition zu Trails in the Sky 2nd Chapter vor

Nachdem das Remake des ersten Teils von Trails in the Sky bei Fans und Kritikern sehr gut ankam und sich auch kommerziell stark zeigte, dürfen sich Fans bereits im Herbst auf Nachschub freuen. Dann wird Trails in the Sky 2nd Chapter erscheinen.

Dazu stellte GungHo Online Entertainment America heute eine besondere Collector’s Edition vor. Die Golden Wings Edition enthält exklusive Artikel, die in Zusammenarbeit mit TAKEOFF Creative für diese limitierte Sonderedition entworfen wurden.

Ab 275,00 Euro gibt es neben dem Spiel ein „Glorious x Arseille“-Diorama, ein Steelbook, ein Artbook, eine Mini-Soundtrack-CD und den digitalen Season-Pass mit Zugang zu einer Reihe kosmetischer Items. Alles verpackt in einer schicken Collector’s Box. Na bitte.

Vorbestellungen sind ab sofort und bis zum 8. März im Panax Games Store möglich, der von Publisher PM Studios unterstützt wird. Wenn es ein bisschen weniger sein darf: Die Standard-Edition wird physisch und digital später zum Normalpreis für Switch, PS5 und Steam (59,99 US-Dollar) erhältlich sein. Auch eine Nintendo Switch 2 Edition (64,99 US-Dollar) soll es geben, deren Cartridge heute in der Pressemeldung nicht konkret benannt wird. Ein „Switch 2“-Upgrade soll mit 4,99 US-Dollar zu Buche schlagen.

Das ist 2nd Chapter

„Trails in the Sky 2nd Chapter begleitet Estelle auf ihrer Suche nach Joshua und ihrer Konfrontation mit den Vollstreckern von Ouroboros. Obwohl sich der Kampf um das Königreich Liberl dreht, hat er Auswirkungen auf den gesamten Kontinent Zemuria und zieht Estelle in uralte Geheimnisse, politische Spannungen und die Wahrheit hinter Joshuas Vergangenheit hinein.

Da das Schicksal eines legendären Artefakts auf dem Spiel steht, muss Estelle als junge Anführerin Verantwortung übernehmen und sich einem Feind stellen, dessen Pläne weit über alles hinausgehen, was sie sich jemals hätte vorstellen können.“

Die Sonderedition:

Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom