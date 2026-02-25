Resident Evil Requiem ist „wie ein Best-of der Reihe“, aber es gibt auch Kritik im Medienecho

Die Reviews zu Resident Evil Requiem sind da! Während unser Text noch nicht fertig ist, wollen wir euch ein kleines Medienecho aufgrund des großen Interesses am spiel nicht vorenthalten. Mit starken 90 Punkten bei OpenCritic geht Resident Evil Requiem heute an den Start. Entsprechender Konsens herrscht in den Reviews, es gibt nur wenige Ausreißer.

9,75 gibt bei Game Informer – das hat sich das im Wortsinne mehrdeutige „Requiem“ mit der Art und Weise verdient, wie das Spiel die „unterschiedlichen Teile seiner Vergangenheit zu einer perfekt abgestimmten Melodie harmonisiert“. „Requiem“ sei nun auch der Name seines Lieblingsspiels aus der Reihe, befindet Wesley LeBlanc.

Eine „grandiose Rückkehr“ zum 30-jährigen Geburtstag, jubelt Matt Wales bei Eurogamer. Requiem sei ein Meisterwerk des beklemmenden Horrors und eine Triumphrunde für die legendäre Serie. In der zweiten Spielhälfte würde das Spiel etwas an „Schwung“ verlieren, kritisiert Wales allerdings. Allerdings hat man dann auch schon eine „unglaubliche“ erste Spielhälfte hinter sich.

Bei IGN Deutschland findet Horror-Kenner Michael Cherdchupan gar, die zweite Spielhälfte würde sich das Spiel selbst „den Boden unter den Füßen wegziehen“. In der Folge klingt es nicht ganz so dramatisch, kritisiert wird an der zweiten Spielhälfte (hier spielt man vor allem Leon) speziell das Progressionssystem und ein nicht mehr ganz so cleveres Leveldesign. Macht insgesamt auch Spaß, reißt Cherdchupan aber weniger mit als der Grace-Teil.

Technik, Sounddesign und Handlung

Zusammen genommen würde sich dennoch „eines der besten ‚klassischen‘ Resident Evils seit Jahren“ ergeben. Ein „hervorragend inszenierter Jubiläumsteil“, dem allerdings „ausgerechnet seine gespaltene Identität knapp den Meisterwerks-Status verwehrt“. An der Technik und am Sounddesign liegt’s nicht.

Bei Eurogamer Deutschland sieht auch Ahmet Iscitürk „das stärkste neue Resi-Kapitel seit langer Zeit“. Sind umgerechnet vier von fünf Sternen. Dank der Verknüpfung verschiedener Erzählweisen und Spielmechaniken fühle sich Requiem „wie ein Best-of der Reihe an“.

Die Handlung sei „eine der besten Geschichten der Serie“. „Das Spiel bietet eine hervorragende Balance zwischen klassischen Tugenden und frischen Impulsen wie der Blut-Crafting-Mechanik [von Grace]“, so Iscitürk. Allerdings: Die Bosskämpfe sind zu simpel gestickt.

Kritik an Pacing und Bossen

Und was gibt’s noch zu meckern? Schauen wir mal bei 4Players. Jonas Höger schätzt ein, dass die Mischung spielerisch „hervorragend“ funktioniert – dichte Atmosphäre inklusive. Er kritisiert das Pacing in einigen Spielabschnitten und eine unausgewogene Stealth-Passage am Ende. Höger – wie auch andere Tests – loben übrigens das haptische Feedback des Dualsense.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series, PCs bei Steam und im Epic Games Store und Nintendo Switch 2.

