Resident Evil Requiem ist „wie ein Best-of der Reihe“, aber es gibt auch Kritik im Medienecho

Die Reviews zu Resident Evil Requiem sind da! Während unser Text noch nicht fertig ist, wollen wir euch ein kleines Medienecho aufgrund des großen Interesses am spiel nicht vorenthalten. Mit starken 90 Punkten bei OpenCritic geht Resident Evil Requiem heute an den Start. Entsprechender Konsens herrscht in den Reviews, es gibt nur wenige Ausreißer.
9,75 gibt bei Game Informer – das hat sich das im Wortsinne mehrdeutige „Requiem“ mit der Art und Weise verdient, wie das Spiel die „unterschiedlichen Teile seiner Vergangenheit zu einer perfekt abgestimmten Melodie harmonisiert“. „Requiem“ sei nun auch der Name seines Lieblingsspiels aus der Reihe, befindet Wesley LeBlanc.
Eine „grandiose Rückkehr“ zum 30-jährigen Geburtstag, jubelt Matt Wales bei Eurogamer. Requiem sei ein Meisterwerk des beklemmenden Horrors und eine Triumphrunde für die legendäre Serie. In der zweiten Spielhälfte würde das Spiel etwas an „Schwung“ verlieren, kritisiert Wales allerdings. Allerdings hat man dann auch schon eine „unglaubliche“ erste Spielhälfte hinter sich.
Bei IGN Deutschland findet Horror-Kenner Michael Cherdchupan gar, die zweite Spielhälfte würde sich das Spiel selbst „den Boden unter den Füßen wegziehen“. In der Folge klingt es nicht ganz so dramatisch, kritisiert wird an der zweiten Spielhälfte (hier spielt man vor allem Leon) speziell das Progressionssystem und ein nicht mehr ganz so cleveres Leveldesign. Macht insgesamt auch Spaß, reißt Cherdchupan aber weniger mit als der Grace-Teil.
Technik, Sounddesign und Handlung
Zusammen genommen würde sich dennoch „eines der besten ‚klassischen‘ Resident Evils seit Jahren“ ergeben. Ein „hervorragend inszenierter Jubiläumsteil“, dem allerdings „ausgerechnet seine gespaltene Identität knapp den Meisterwerks-Status verwehrt“. An der Technik und am Sounddesign liegt’s nicht.
Bei Eurogamer Deutschland sieht auch Ahmet Iscitürk „das stärkste neue Resi-Kapitel seit langer Zeit“. Sind umgerechnet vier von fünf Sternen. Dank der Verknüpfung verschiedener Erzählweisen und Spielmechaniken fühle sich Requiem „wie ein Best-of der Reihe an“.
Die Handlung sei „eine der besten Geschichten der Serie“. „Das Spiel bietet eine hervorragende Balance zwischen klassischen Tugenden und frischen Impulsen wie der Blut-Crafting-Mechanik [von Grace]“, so Iscitürk. Allerdings: Die Bosskämpfe sind zu simpel gestickt.
Kritik an Pacing und Bossen
Und was gibt’s noch zu meckern? Schauen wir mal bei 4Players. Jonas Höger schätzt ein, dass die Mischung spielerisch „hervorragend“ funktioniert – dichte Atmosphäre inklusive. Er kritisiert das Pacing in einigen Spielabschnitten und eine unausgewogene Stealth-Passage am Ende. Höger – wie auch andere Tests – loben übrigens das haptische Feedback des Dualsense.
Wenn man sich dieses Medienecho aber mal so durchliest, muss man wirklich schon stark suchen nach gerechtfertigter Kritik. Die aber IGN (US) hat. Zumindest in zwei Punkten (die haben 9 Punkte vergeben). Zum einen hätte man sich etwas mehr Grace-Segmente gewünscht und zum anderen ist es wirklich enorm schade, dass es keinerlei Bonus-Modi gibt. Keine Mercenaries, kein Raid-Mode und auch nicht so etwas wie das äußerst gelungene "The Ghost Survivors" aus dem RE2 Remake. Allerdings wurden die von mir genannten Modi immer erst per Post-Game-Updates nachgeschoben. Aber ist halt schon ernüchternd, wenn man bedenkt, wie viele Jahre sie nun an dem Spiel entwickelt haben und wir aktuell wirklich nur das Base-Game haben. Gerüchte über einen kommenden DLC gibt es schon ewig und daran habe ich auch keine Zweifel. Aber die Bonus-Modi gehören eben dazu. Als Negativbeispiel dient hier leider das RE3 Remake, was glaube ich auch keine weiteren Spielmodi hatte. Dafür aber mit diesem dummen Pack-In Spiel RE Resistance.
Es wirkt einfach noch nicht wie ein rundes Komplettpaket. Da darf gerne noch was nachgereicht werden bei 80 Euro für das Base-Game.
Wobei das tatsächlich nicht unbedingt was Neues ist. Auch Resident Evil 7 konnte zwar mit dem Madhouse-Modus zu Beginn auftrumpfen, hatte direkt zu Release aber auch keinerlei Bonusmodi. Und bis auf den "Not A Hero"-DLC haben sämtliche Modi extra gekostet. Mittlerweile ist das ja mit der Gold Edition, die man zu Spottpreisen bekommt, kein Problem mehr, aber zu Release war bis auf das Hauptspiel auch nicht viel zu holen (und ich bleibe immer noch dabei: Der "Daughters"-DLC hätte im Hauptspiel drin sein und abspielen müssen, wenn man sich für Zoe entscheidet).
Auch der Mercenaries-Modus von Resi 4 musste erst nachgereicht werden.
Die Situation hier ist nicht neu und das kann sich schnell zum besseren wenden. Falls Bonusmodi noch geplant sind, könnten die schnell nachgereicht werden.
Ich gehe übrigens davon aus, dass der Soundtrack wieder Mist sein wird. Kaum vorhanden und was da ist, ist nicht der Rede wert. Kann ich jetzt schon drei Meilen gegen den Wind riechen, wenn man bedenkt, dass Capcom wieder einen Soundtrack-DLC reinpackt direkt zu Release (der so im Spiel hätte drin sein MÜSSEN!).
Finde es schade, dass so etwas kaum kritisiert wird und man Capcom damit signalisiert, dass diese faule Musikrichtung okay ist von einer Reihe, die mal wirklich starke Musik hatte. Allein schon, dass man das "Sounddesign" lobt und nicht die Musik, spricht Bände.
Allein dafür wird es von mir Punktabzug geben. Wenn wir Metroid Prime 4 (zurecht!) dafür kritisieren, dass man Musik hinter einem Amiibo wegschließt, dann muss sich Capcom für sein faules Musikdesign mitsamt unverschämten DLC auch Kritik gefallen lassen!