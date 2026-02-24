Wichtige Funktion fehlt wohl: Fans blicken skeptisch auf Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Erst war es nur Gerücht – und plötzlich standen Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün im eShop zur Vorbestellung* bereit. Die beiden Game-Boy-Advance-Neuauflagen der ersten Generation erscheinen am 27. Februar digital für Nintendo Switch und sind Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten rund um die Reihe.

Doch kurz nach der Ankündigung fiel Fans auf Reddit ein Detail auf: Die eShop-Seiten erwähnten zunächst, dass eine Unterstützung für Pokémon HOME „in Kürze“ folgen solle. Auch wir hatten in unserem ersten Beitrag von der eShop-Seite zitiert. Diese Formulierung wurde jedoch kurze Zeit später wieder entfernt. Das sorgt nun für Verunsicherung.

Kommt Pokémon Home später?

Die Streichung der HOME-Erwähnung wirft Fragen auf. Bedeutet das, dass die Transferfunktion doch nicht geplant ist? Oder will Nintendo aktuell nur Funktionen bewerben, die direkt zum Start verfügbar sind?

Ein Blick in die Vergangenheit legt nahe, dass Geduld gefragt sein könnte. Bereits bei Pokémon Karmesin und Purpur wurde die HOME-Unterstützung erst Monate nach Veröffentlichung nachgereicht. Auch Pokémon Strahlender Diamant, Leuchtende Perle und Pokémon Legenden: Arceus erhielten die Anbindung nicht direkt zum Launch.

Eine offizielle Klarstellung könnte bei der kommenden „Pokémon Presents“ erfolgen, die ebenfalls am 27. Februar stattfindet.

Nationaler Pokédex ohne Home schwierig

Gerade bei Feuerrot und Blattgrün wäre die HOME-Unterstützung besonders wichtig. Zwar handelt es sich technisch um Spiele der dritten Generation, doch um den Nationalen Pokédex vollständig abzuschließen, waren damals Tauschvorgänge mit anderen Editionen wie Rubin, Saphir oder Smaragd nötig – die bislang nicht für die Switch angekündigt wurden. Theoretisch könnte man diese auch aus anderen Versionen übertragen, aber ohne Home-Unterstützung wird das, wie gesagt, schwierig. Wir müssen also geduldig sein.

Ein wenig neidisch darf man übrigens nach Japan blicken: Dort erscheint eine besondere „physische“-Edition der beiden Titel. Details dazu findet ihr in unserer separaten News.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Blattgrüne Edition, Nintendo, The Pokémon Company