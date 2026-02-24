Wichtige Funktion fehlt wohl: Fans blicken skeptisch auf Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Erst war es nur Gerücht – und plötzlich standen Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün im eShop zur Vorbestellung* bereit. Die beiden Game-Boy-Advance-Neuauflagen der ersten Generation erscheinen am 27. Februar digital für Nintendo Switch und sind Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten rund um die Reihe.
Doch kurz nach der Ankündigung fiel Fans auf Reddit ein Detail auf: Die eShop-Seiten erwähnten zunächst, dass eine Unterstützung für Pokémon HOME „in Kürze“ folgen solle. Auch wir hatten in unserem ersten Beitrag von der eShop-Seite zitiert. Diese Formulierung wurde jedoch kurze Zeit später wieder entfernt. Das sorgt nun für Verunsicherung.
Kommt Pokémon Home später?
Die Streichung der HOME-Erwähnung wirft Fragen auf. Bedeutet das, dass die Transferfunktion doch nicht geplant ist? Oder will Nintendo aktuell nur Funktionen bewerben, die direkt zum Start verfügbar sind?
Ein Blick in die Vergangenheit legt nahe, dass Geduld gefragt sein könnte. Bereits bei Pokémon Karmesin und Purpur wurde die HOME-Unterstützung erst Monate nach Veröffentlichung nachgereicht. Auch Pokémon Strahlender Diamant, Leuchtende Perle und Pokémon Legenden: Arceus erhielten die Anbindung nicht direkt zum Launch.
Eine offizielle Klarstellung könnte bei der kommenden „Pokémon Presents“ erfolgen, die ebenfalls am 27. Februar stattfindet.
Nationaler Pokédex ohne Home schwierig
Gerade bei Feuerrot und Blattgrün wäre die HOME-Unterstützung besonders wichtig. Zwar handelt es sich technisch um Spiele der dritten Generation, doch um den Nationalen Pokédex vollständig abzuschließen, waren damals Tauschvorgänge mit anderen Editionen wie Rubin, Saphir oder Smaragd nötig – die bislang nicht für die Switch angekündigt wurden. Theoretisch könnte man diese auch aus anderen Versionen übertragen, aber ohne Home-Unterstützung wird das, wie gesagt, schwierig. Wir müssen also geduldig sein.
Ein wenig neidisch darf man übrigens nach Japan blicken: Dort erscheint eine besondere „physische“-Edition der beiden Titel. Details dazu findet ihr in unserer separaten News.
via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Blattgrüne Edition, Nintendo, The Pokémon Company
12 Kommentare
Ich glaube das ist schon offizielle so bestätig
Eine Pokemon Home Anbindung wird denke ich schon noch kommen, jedes Pokemon Spiel musste darauf warten und selbst die alten Teile auf dem 3Ds haben eine Anbindung an Pokemon Bank. Ja haben, wer die Spiele hat und Pokemon Bank auf dem 3Ds besitzt kann es immer noch nutzen
Blattgrün ist vorbestellt, wollte seit Jahren die alten Spiele offiziell für die Switch haben und da werde ich jetzt nicht zögern und freu mich
NSO und Pokemon Home habe ich so oder so, Pokemon Home ist für mich nur ein Backup und zum selber Tauschen.
Ist es wohl, das war mir auch nicht klar :') Dann werden mein Partner und ich wohl noch warten müssen, denn ich werde ab nächste Woche Mittwoch eine Woche nicht Zuhause sein und wollte eine Tausch-Entwicklung nutzen. Dass es kein Online-Trading gibt, ist schon ziemlich kacke, ganz ehrlich.
Das es wider so viele wundert das sowas fehlt. Das ganze ist doch typisch Pokemon, die machen doch schon seit Jahren nur absolut das mindestes was qulität angeht und das für maximalen Preis. DAs es hier wieder genauso ist, war doch abzusehen. Die Lösung hier ist auch einfach, entweder auf eine Sale warten oder die alternative Version benutzen (die ist wahrscheinlich sogar hochwertiger und mit mehr liebe erstellt worden).
Dadurch ist der Preis leider noch etwas mieser. Also Home Interessiert mich auch nicht, aber man könnte dann doch wirklich einen geringeren Preis verlangen können. In Japan Store kostet eine Edition 2000 Yen (10,90 Euro nach jetzigen Kurs). Ich weiß aber nicht, ob das noch Steuern drauf kommen.
Das Problem bei der Rechnung ist halt, für die Japaner kostet das ungefähr so viel wie es auch uns kostet. Dass der Yen so einen schwachen Kurs hat, ist für uns zwar von Vorteil, aber bringt denen dort halt wenig. In Japan kommen übrigens grundsätzlich noch steuern drauf. In den USA ist das in den digitalen Stores glaube ich noch etwas anders gehandhabt und du zahlst nicht in jedem Land steuern drauf. Aber bin mir relativ sicher, in Japan kommen da noch welche drauf. Wenn das Quatsch ist darf man mich hier aber auch gerne direkt korrigieren.