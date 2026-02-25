Pokémon Pokopia stellt Multiplayer-Modus und mehr im Treehouse-Gameplay vor

Nix war’s mit einer klassischen Nintendo-Direct. Stattdessen setzte Nintendo auf eine neue „Treehouse“-Ausgabe – und wie gewohnt stand ausführliches Gameplay im Mittelpunkt. Neben Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition rückte vor allem das neue Cozy-Aufbauspiel Pokémon Pokopia in den Fokus, das ab dem 5. März erscheint.
Gezeigt wurden sowohl Singleplayer- als auch Multiplayer-Elemente – und die lieferten einen deutlich detaillierteren Eindruck davon, was uns spielerisch erwartet.
Singleplayer: Vom trostlosen Start zur blühenden Insel
Zu Beginn starten wir in einer eher kargen Umgebung. Mentor Professor Tangoloss führt uns in die Grundlagen ein, während die drei Kanto-Starter auch schon früh verfügbar sind. Unsere Spielfigur – ein anpassbares Ditto – kann Fähigkeiten von befreundeten Pokémon übernehmen: Mit Aquaknarre werden Blumen gegossen, mit Zertrümmerer Hindernisse beseitigt.
Aus frischen Blumen z. B. entstehen neue Habitate, die wiederum neue Pokémon anlocken. Diese vergeben Quests oder liefern Crafting-Rezepte. Mit den passenden Materialien lassen sich sogar Häuser errichten, in die Pokémon später einziehen – jedes mit eigenen Vorlieben und Bedürfnissen.
Die Spielzeit ist dabei an die Echtzeit gekoppelt, ähnlich wie bei Animal Crossing. Auch das Inventar erinnert stark an das Lebenssimulations-Vorbild. Materialien werden teilweise direkt vom Boden eingesammelt – fast schon Kirby-typisch durch „Einsaugen“. Diverse Sammelobjekte und Crafting scheinen ebenfalls eine große Rolle zu spielen.
Multiplayer: Gemeinsam zur kleinen Pokémon-Stadt
Im Multiplayer spielen bis zu vier Personen gemeinsam. Zusammen lässt sich z. B. eine richtige kleine eigene Stadt aufbauen – mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten.
GameShare wird unterstützt, Emotes sollen für Kommunikation sorgen, und sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus steht ein Fotomodus zur Verfügung. Zusätzlich wurde bereits zuvor über eine Online-Server-Option gesprochen, bei der der Host nicht dauerhaft online sein muss.
Das war nur ein kleiner Überblick – die komplette Nintendo-Treehouse-Präsentation könnt ihr euch weiter unten ansehen. Pokémon Pokopia erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar. Wie sieht es bei euch aus? Reizt euch das Cozy-Abenteuer zum Start?
Die Präsentation:
Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo
1 Kommentar
Auch gerade gesehen.
Macht schon Spaß beim zusehen. Bin froh, dass es auch für die Habitate einen Dex gibt, so dass man verfolgen kann, welche Habitate man erstellen sollte, um bestimmte Pokis anzulocken.
Vor allem, wenn man diese Habitate im Multiplayer, was dann eine neue eigenen Insel ist, auf der man mit Freunden spielen kann, erneut erstellen muss.
Im Multiplayer kann man vieles gefühlt dann schneller erreichen (Pokemoncenter neu errichten, Pokemon finden etc.) Erst wenn der "Besitzer" der Multiplayer Insel mit den Pokemon interagiert hat, können auch die eingeladenen Freunde mit den Pokis ebenfalls interagieren. Aber die Freunde können zum Beispiel die ganzen Habitate erstellen, selbst wenn der "Besitzer" der Insel nicht da ist, und der Besitzer entdeckt dann die ganzen Pokis
Ein bisschen creepy sieht das Ditto Mädchen/Junge mit den Scherenhänden aber schon aus (Sichlorfähigkeit) ^^"