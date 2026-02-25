Pokémon Pokopia stellt Multiplayer-Modus und mehr im Treehouse-Gameplay vor

Nix war’s mit einer klassischen Nintendo-Direct. Stattdessen setzte Nintendo auf eine neue „Treehouse“-Ausgabe – und wie gewohnt stand ausführliches Gameplay im Mittelpunkt. Neben Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition rückte vor allem das neue Cozy-Aufbauspiel Pokémon Pokopia in den Fokus, das ab dem 5. März erscheint.

Gezeigt wurden sowohl Singleplayer- als auch Multiplayer-Elemente – und die lieferten einen deutlich detaillierteren Eindruck davon, was uns spielerisch erwartet.

Singleplayer: Vom trostlosen Start zur blühenden Insel

Zu Beginn starten wir in einer eher kargen Umgebung. Mentor Professor Tangoloss führt uns in die Grundlagen ein, während die drei Kanto-Starter auch schon früh verfügbar sind. Unsere Spielfigur – ein anpassbares Ditto – kann Fähigkeiten von befreundeten Pokémon übernehmen: Mit Aquaknarre werden Blumen gegossen, mit Zertrümmerer Hindernisse beseitigt.

Aus frischen Blumen z. B. entstehen neue Habitate, die wiederum neue Pokémon anlocken. Diese vergeben Quests oder liefern Crafting-Rezepte. Mit den passenden Materialien lassen sich sogar Häuser errichten, in die Pokémon später einziehen – jedes mit eigenen Vorlieben und Bedürfnissen.

Die Spielzeit ist dabei an die Echtzeit gekoppelt, ähnlich wie bei Animal Crossing. Auch das Inventar erinnert stark an das Lebenssimulations-Vorbild. Materialien werden teilweise direkt vom Boden eingesammelt – fast schon Kirby-typisch durch „Einsaugen“. Diverse Sammelobjekte und Crafting scheinen ebenfalls eine große Rolle zu spielen.

Multiplayer: Gemeinsam zur kleinen Pokémon-Stadt

Im Multiplayer spielen bis zu vier Personen gemeinsam. Zusammen lässt sich z. B. eine richtige kleine eigene Stadt aufbauen – mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten.

GameShare wird unterstützt, Emotes sollen für Kommunikation sorgen, und sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus steht ein Fotomodus zur Verfügung. Zusätzlich wurde bereits zuvor über eine Online-Server-Option gesprochen, bei der der Host nicht dauerhaft online sein muss.

Das war nur ein kleiner Überblick – die komplette Nintendo-Treehouse-Präsentation könnt ihr euch weiter unten ansehen. Pokémon Pokopia erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar. Wie sieht es bei euch aus? Reizt euch das Cozy-Abenteuer zum Start?

Die Präsentation:

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo