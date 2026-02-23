Cozy Sommerinsel im Japandi-Stil: Kioku erinnert an Sommerferien in der Kindheit

Das norwegische Indie-Studio Lugn Games und der deutsche Publisher Assemble Entertainment haben ein neues Cozy-Game in Entwicklung. Kioku: Last Summer ist ein narratives 3D-Adventure, das die unbeschwerte Atmosphäre der Sommerferien auf einer kleinen Insel einfängt.

Kioku: Last Summer vereint skandinavische Gelassenheit mit japanischer Ästhetik im sogenannten „Japandi“-Stil. Den gibt es wirklich, allerdings meistens im Kontext von Möbeln. Hier bedeutet er unter anderem: Naturnahe Designs, Folklore-Elemente und eine Prise Nostalgie.

Durch das Abschließen von Hauptaufgaben werden Nebenabenteuer freigeschaltet, neue Inselbewohner kennengelernt und versteckte Orte zugänglich gemacht – alles im entspannten Tempo des Spielenden, ohne Druck oder Zeitlimits.

Kioku, seine Einwohner und Spiele

Die handgezeichnete Insel Kioku lässt sich ausführlich erkunden. Auf dem Fahrrad oder zu Fuß verlassen SpielerInnen die üblichen Pfade, um versteckte Geheimnisse, Abkürzungen und Überraschungen zu entdecken. Vom belebten Stadtkern und dem Pier aus führen Wege in dichte Wälder, bergige Regionen bis hin zu verborgenen Ecken, die Neugier belohnen.

Jeder Tag bietet Raum für eigene Routinen, sei es ein Spaziergang durch die Natur oder das Helfen bei kleinen Aufgaben der Dorfbewohner. Durch die Interaktion mit der Umwelt und den BewohnerInnen werden Geschichten und Orte freigeschaltet, die das Gefühl einer echten Sommeridylle vermitteln.

Die Insel entfaltet sich Tag für Tag. Dazu gibt es mehrere Minispiele, die Kindheitserinnerungen der 2000er Jahre aufgreifen. Entspannte Angelausflüge an sonnigen Sommertagen oder Marubi, ein Insel-Hype, der an Tamagotchi-ähnliche Trends der Ära erinnert, sind nur zwei der Highlights. SpielerInnen öffnen Pakete, entdecken Murmel-Kreaturen mit individuellen Werten und bauen Teams für Arena-Kämpfe auf.

Inspiriert von japanischer Ästhetik

Der „Japandi“-Look verschmilzt minimalistische skandinavische Eleganz mit japanischen Einflüssen wie Schreinen und Naturmotiven zu einer warmen, einladenden Welt. Die handgefertigten Umgebungen betonen Frieden und Achtsamkeit, unterstützt durch eine sanfte Farbpalette und detaillierte Designs. Die Fotofunktion hält Schlüsselmomente fest und lässt euch später in einem In-Game-Album durch die eigenen Sommererinnerungen blättern.

Kioku: Last Summer dreht sich um Freundschaft, Veränderung und die Magie vergessener Kindheitstage. Ohne hektische Mechaniken bleibt der Fokus auf Entspannung und Entdeckung – ideal für Fans von Cozy-Games wie Stardew Valley oder A Short Hike.

Eine Steam-Demo erlaubt bereits einen Vorgeschmack auf die Insel Kioku, inklusive Erkundung, Minispielen und ersten Begegnungen. Die vollständige Veröffentlichung erfolgt 2026 exklusiv auf Steam.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Lugn Games, Assemble Entertainment