Der „Genshin Impact“-Anime lebt und wird von den „God Eater“-Machern gezeichnet

Das japanische Animationsstudio ufotable hat ein neues ein Highlight-Reel veröffentlicht, an dessen Ende auch neue Projekte vorgestellt wurden. Das Studio, das stolz auf Werke wie God Eater, die „Tales of“-Anime und die „Fate“-Adaption zurückblickt, kündigt währenddessen auch weitere ufotable-Cafés in Japan an.
Die letzte Minute des Trailers, die unter dem Banner „Future Projects“ steht, hält für Fans mehrere Überraschungen bereit. Besonders auffällig und unerwartet ist der „Genshin Impact“-Anime, welcher 2022 angekündigt wurde und seitdem in der Versenkung verschwand.
Um den Jahreswechsel herum wurde im Rahmen der Genshin Impact FES 25 durch Hoyoverse bestätigt, dass sich der Anime weiterhin in Arbeit befindet. Auch Ufotable selbst bestätigte erst im Januar, weiterhin am Titel zu arbeiten. Neue Einblicke gab es damals aber nicht.
Begeisterung im Western, Kritik aus Japan
Von den Fans werden spektakuläre Kämpfe im Demon‑Slayer/Fate-Stil erwartet. Dazu ist ufotable für großartige Animationen bekannt. Die Szene mit Aether und Lumine wird trotz Minimalismus als emotionaler Hook gelesen; viele freuen sich, dass der Fokus offenbar klar auf den Zwillingen liegt. Ein Teil der Fans befürchtet, dass ufotable ähnliche Fehler macht wie bereits bei den Adaptionen von Tales of und God Eater. Hier wurde die Erzählung verwässert.
Einige japanische Beiträge sehen den „Genshin Impact“-Anime dagegen kritisch. Durch die angespannte Lage zwischen Japan und China sowie dem Erstarken der Rechtspopulisten auf Social Media gibt es hier viele national eingefärbte Kommentare. Japanische Fans befürchten, Ufotable „verkaufe sich an China“, vernachlässige japanische Manga-Vorlagen und lasse Reihen wie Demon Slayer oder Fate zugunsten von Genshin liegen.
Der Promotion-Reel:
via Crunchyroll, Bildmaterial: ufotable
2 Kommentare
Also ich habe die GE Story mindestens 3 mal durchgespielt und den Anime auch wahrscheinlich so oft gesehen aber wie man auf sowas kommt, entgeht mir vollkommen. Es ist eines von sehr wenigen Fällen, wo ich die Anime Adaption deutlich stärker als das Originalwerk finde.
Das die westliche Gacha Community einen an der Waffel hat war mir schon lange bekannt aver das sich jetzt die Japanische Anime Community dazu gesellt war mir persönlich neu.
Natürlich verkauft man sich an China. Ufotable ist ein Dienstleister der Auftragsarbeiten erledigt. Ich würde aber jetzt nicht sagen das man bereits 2022 in die zukunft blicken konnte als man das Projekt überhaupt annahm schliesslich ist das nunmal kein Anime Projekt das komplett unerwartet aus heiterem Himmel angekündigt wurde. Das die Lage zwischen Japan und China aktuell so schwierig ist ist natürlich kacke aber man hat den Vertrag bereits vor Jahren unterschrieben da muss man auch früher oder später halt abliefern.
Zumal ich ebenfalls der Meinung bin das die Politische Lage nichts in Unterhaltungsmedien zu tun hat bzw sich davon einschränken lassen sollte. Hoyo selber hat ja bereits gezeigt das man einknickt als man den HSR 4.0 Patch um mehrere Wochen verschoben hat und die gesamte Story nochmal umschrieb.
Wird da nicht eher andersrum nen Schuh draus? Man hat nahezu alles FÜR Demon Slayer auf Eis gelegt. Das Genshin Projekt wurde 2022 angekündigt und auch den Witch on the Holy Night Film kündigte man vor 2 Jahren an. Es ist für Ufotable eher untypisch Sachen anzukündigen und dann über so einen langen Zeitraum komplett still zu sein für gewöhnlich gibt es immer irgendein Lebenszeichen dazwischen. Ufotable is schliesslich nicht Square Enix
Ich würde halt einfach mal behaupten das man so langsam mit den Demon Slayer Filmen fertig wird und eben die Ressourcen endlich auf andere bereits angekündigte Projekte legen kann weshalb man wohl erst dieses Promo Reel rausgehauen hat. Das hat nichts mit vernachlässigen zu tun sondern zeigt wohl eher "Yo wir sind nahezu fertig"