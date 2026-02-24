Der „Genshin Impact“-Anime lebt und wird von den „God Eater“-Machern gezeichnet

Das japanische Animationsstudio ufotable hat ein neues ein Highlight-Reel veröffentlicht, an dessen Ende auch neue Projekte vorgestellt wurden. Das Studio, das stolz auf Werke wie God Eater, die „Tales of“-Anime und die „Fate“-Adaption zurückblickt, kündigt währenddessen auch weitere ufotable-Cafés in Japan an.

Die letzte Minute des Trailers, die unter dem Banner „Future Projects“ steht, hält für Fans mehrere Überraschungen bereit. Besonders auffällig und unerwartet ist der „Genshin Impact“-Anime, welcher 2022 angekündigt wurde und seitdem in der Versenkung verschwand.

Um den Jahreswechsel herum wurde im Rahmen der Genshin Impact FES 25 durch Hoyoverse bestätigt, dass sich der Anime weiterhin in Arbeit befindet. Auch Ufotable selbst bestätigte erst im Januar, weiterhin am Titel zu arbeiten. Neue Einblicke gab es damals aber nicht.

Begeisterung im Western, Kritik aus Japan

Von den Fans werden spektakuläre Kämpfe im Demon‑Slayer/Fate-Stil erwartet. Dazu ist ufotable für großartige Animationen bekannt. Die Szene mit Aether und Lumine wird trotz Minimalismus als emotionaler Hook gelesen; viele freuen sich, dass der Fokus offenbar klar auf den Zwillingen liegt. Ein Teil der Fans befürchtet, dass ufotable ähnliche Fehler macht wie bereits bei den Adaptionen von Tales of und God Eater. Hier wurde die Erzählung verwässert.

Einige japanische Beiträge sehen den „Genshin Impact“-Anime dagegen kritisch. Durch die angespannte Lage zwischen Japan und China sowie dem Erstarken der Rechtspopulisten auf Social Media gibt es hier viele national eingefärbte Kommentare. Japanische Fans befürchten, Ufotable „verkaufe sich an China“, vernachlässige japanische Manga-Vorlagen und lasse Reihen wie Demon Slayer oder Fate zugunsten von Genshin liegen.

Der Promotion-Reel:

via Crunchyroll, Bildmaterial: ufotable