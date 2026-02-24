Nioh 3 sorgt für zwei Meilensteine gleichzeitig und Team Ninja feiert mit Accolades-Trailer

Mit Nioh konnte Koei Tecmo von Tag eins an Fans des Genres begeistern. Nioh konnte nicht nur eingefleischte Souls-Fans begeistern, sondern auch etwas Neues bieten. Auch Neulinge haben gefallen an Frust, Wut und Geduld gefunden.

Nioh 3 ist nun seit wenigen Wochen für PlayStation 5 und PCs erhältlich und verspricht nicht weniger von all dem, was die Fans begeistert, wie man von den ersten Verkaufszahlen ablesen kann. So hat sich der dritte Ableger bereits nach kurzer Zeit über eine Million Mal verkauft.

Während es in Japan für Nioh 3 etwas schlechter lief als für den Vorgänger, konnte das Spiel weltweit gesehen punkten. In Deutschland dominierte Nioh 3 in seiner Launchwoche beispielsweise die PS5-Rankings. Die erste Million konnte Nioh 3 am Ende schneller erreichen als seine beiden Vorgänger.

Darüber hinaus gaben Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja bekannt, dass sich das gesamte Nioh-Franchise insgesamt über 10 Millionen Mal an Endkunden absetzen konnte. Zelebriert wird das Ganze mit einem neuen Trailer, den ihr unten seht.

Der Accolades-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja