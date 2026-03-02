Die Biografie Nobuo Uematsu: On the Record erscheint im September

Nobuo Uematsu kennen wir als den Komponisten hinter vielen „Final Fantasy“-Spielen und auch wenn er neuerdings nur noch ausgewählte Stücke beisteuert, so sind seine vergangenen Werke unvergessen.

Was Nobuo Uematsu für Final Fantasy geleistet hat, darum dürfte es auch in seiner Biografie gehen, die VIZ Media kürzlich angekündigt hat und die bei Amazon* bereits vorbestellbar ist. Nobuo Uematsu: On the Record erscheint im September.

Spielejournalist James Mielke widmet sich in einem 192 Seiten starken Wälzer der Kindheit von Nobue Uematsu, seinen Einflüssen und Inspirationen, den ersten musikalischen Gehversuchen und natürlich auch der Zeit bei Square Enix.

Das Buch basiert auf stundenlangen Gesprächen mit Uematsu und seiner Frau, seinen Kollegen und Branchengrößen wie Hironobu Sakaguchi sowie Wegbegleitern wie Yoko Shimomura, Hitoshi Sakimoto und anderen.

