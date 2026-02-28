Sony stellt neuen PSSR-Skalierer vor und Resident Evil Requiem profitiert gleich davon

Als PS5 Pro Besitzer war es gestern kaum zu überhören und als Frühkäufer von Resident Evil Requiem auch nicht zu übersehen: Sony hat seinem PSSR-Upscaler in der PS5 Pro ein Update verpasst, das die Qualität ordentlich erhöht.

Die neue Technik soll in den nächsten Wochen in mehrere Spiele eingebaut werden, aber technischer Vorzeigetitel ist Resident Evil Requiem, das laut Fans und Digital Foundry auf der PS5 Pro eine großartige Bildqualität hat, die man so sonst kaum auf Konsolen sieht.

Speziell angepasst für PS 5 Pro

PSSR ist ein KI-Skalierer analog zu FSR 4 auf dem PC. Die PSSR-Bibliothek wurde bisher zur Verbesserung der effektiven Auflösung von mehr als 50 Titeln auf der PS5 Pro verwendet – gelegentlich mit Verschlimmbesserungen an der Bildqualität, da PSSR mehr Rohleistung braucht als das normalerweise in PlayStation-Spielen übliche FSR 2 bzw. FSR 3.

An dieser neuen Bildverbesserung arbeiten Sony und AMD bereits seit einiger Zeit, denn die PlayStation 5 Pro basiert auf älterer Hardware und kann deshalb nicht einfach das FSR 4 neuerer PC-Grafikkarten übernehmen, sondern speziell angepasst werden.

Für Resident Evil Requiem war es Capcom besonders wichtig, dass feine Details wie Barthaare und Haarsträhnen gut aufgelöst werden – klassischerweise eine Schwäche von KI-basierten Upscalern, sogar das hier führende DLSS macht beispielsweise bei Final Fantasy VII Remake Intergrade auf der Switch leichte Probleme. Capcom hofft, „dass ihr dieses beispiellose Level an Horror und visueller Wiedergabetreue und das damit einhergehende Gameplay-Feeling erleben werdet.“

Dazu wurde die KI hinter PSSR extra neu trainiert. Die darauf gewonnenen Erkenntnisse sind in die FSR 4 Upscaling-Technologie von AMD zurückgeflossen – aber auch umgekehrt profitieren Pro-BesitzerInnen aus den Erfahrungen von AMD mit FSR 4.

Weiteres Update erfolgt im März

Im März wird es laut Mark Cerny, dem Lead-Architect und Hardware-Guru seit der PlayStation 3, weitere Informationen zur neuen Technik geben, wenn mehrere bestehende Spiele auf die verbesserte PSSR aktualisiert werden. Das Update wird auch im PlayStation-Menü zu erkennen sein: Wählt nach dem System-Update in den Einstellungen auf der PS5 Pro „Enhance PSSR Image Quality“ (PSSR Bildqualität verbessern) aus, um die neue PSSR bei jedem PS5 Pro-Spiel zu erleben, das aktuell PSSR unterstützt.

Video von DF:

via PlayStation Blog, Digital Foundry, Bildmaterial: Digital Foundry