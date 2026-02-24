Zwei Monate vor GTA: Marvel’s Wolverine hat endlich einen konkreten Termin

Auf der letzten State of Play noch schmerzlich vermisst – jetzt ist es offiziell: Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment haben bestätigt, dass Marvel’s Wolverine am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5 erscheint.
Damit kommt das lang erwartete Superhelden-Abenteuer rund zwei Monate vor Grand Theft Auto VI, das aktuell für den 19. November 2026 geplant ist. Viele Studios dürften einen möglichst großen Abstand zum Rockstar-Titel suchen – Wolverine geht selbstbewusst vorher ins Rennen.
Fünf Jahre nach Ankündigung
Bereits vor fast fünf Jahren angekündigt, ließ Wolverine lange auf sich warten. Erst im vergangenen September wurde erstmals Gameplay gezeigt. Entwickelt wird der Titel in Zusammenarbeit mit Marvel Games und verspricht eine eigenständige, deutlich düstere Interpretation der Figur – inspiriert von den Comics.
Insomniac setzt auf schnelles, brutales Nahkampf-Gameplay mit Logans ikonischen Klauen, cineastische Action-Sequenzen und eine emotional aufgeladene Story rund um seine Vergangenheit. Anders als bei Spider-Man soll hier eine härtere, kompromisslosere Tonalität im Mittelpunkt stehen.
Marvel’s Wolverine ist damit aktuell eines der größten First-Party-Projekt von PlayStation für 2026. Freut ihr euch schon auf den Titel?
Der „Release Date“-Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Marvel‘s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games
4 Kommentare
Sehr schöne Nachricht. Freue mich schon sehr auf das Spiel und kann den Release kaum abwarten, besonders da ich ja jetzt richtig in der lore drinnen bin. Von mir aus bräuchte ich auch nichts mehr von Spiel sehen, da ich insomniac komplett vertraue das es gut wird. Ich kann mich gar nicht erinnern wann die das letzte mal ein Spiel veröffentlicht haben das ich nicht gut fand.
Wartet, also wollt ihr mir erzählen, dass die ne State of Play haben... zeigen das neue Horizon ausführlich eine Woche vorher... dass quasi unser "Ersatz" für den nächsten Mainlineableger sein soll... dann kommt die State of Play... Santa Monica macht die Remakes von God of War selbst, weil Sony das beste Studio für ein Remake einfach mal so schließt und nimmt damit WIRKLICH Ressourcen für ein neues Spiel weg... und jetzt, NACH der State of Play, dropt man komplett unzeremoniell ein Release Date für Wolverine raus ohne richtigen neuen Trailer oder neues Gameplay?
Sagt mal, was ist denn aktuell LOS bei Sony? Ich hab ja akzeptiert, dass große Publisher keinerlei Integrität mehr haben, die Manager null künstlerischen Anspruch haben und absolut keinen Hehl daraus machen, dass ihnen sämtliche Wertevorstellungen und Empathie fehlt.
Aber, wisst ihr, so n bisschen Kompetenz würde ich schon erwarten? So ein ganz kleines bisschen?
Also dass die irgendwie so halbwegs ihren Job machen für die Millionen, die sie jährlich in ihre frisch gewischten Hintern geblasen bekommen?
Nein? Irgendwas? Ja, geil. Feiere ich.
"Hey, Psycake, warum bist du eigentlich Nihilistin?"
JA, SEHT ES EUCH DOCH AN!!!
Es tut mir sehr leid... dass ich in letzter Zeit dieses GIF so häufig verwende, aber es fasst Sony und, ehrlich gesagt, die gesamte dämliche Industrie aktuell dermaßen gut zusammen.
Es ist einfach so dumm und lächerlich. Ich könnte einfach in ein Loch verkriechen und sterben, so dumm ist es.
Ich müsste mal wieder The Owl House sehen... aber ich hab grad kein Disney Plus-Abo und natürlich gibt es die Serie nicht auf Blu-Ray...
Gott, ich hasse alles...
Das da wirklich schon fünf Jahre seit der Ankündigung her sind … hätte schwören können, dass es erst so zwei Jahre her ist. So fühlt sich das also an …
Da bin ich mal gespannt, hoffentlich eine bessere Story, Kampfsystem als die Spider-Man Spiele. Und ich hoffe auf deutliche Unterschiede, zwischen den beiden franchises. Sonst freue ich mich schon etwas mehr auf Wolverine.