Zwei Monate vor GTA: Marvel’s Wolverine hat endlich einen konkreten Termin

Auf der letzten State of Play noch schmerzlich vermisst – jetzt ist es offiziell: Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment haben bestätigt, dass Marvel’s Wolverine am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5 erscheint.

Damit kommt das lang erwartete Superhelden-Abenteuer rund zwei Monate vor Grand Theft Auto VI, das aktuell für den 19. November 2026 geplant ist. Viele Studios dürften einen möglichst großen Abstand zum Rockstar-Titel suchen – Wolverine geht selbstbewusst vorher ins Rennen.

Fünf Jahre nach Ankündigung

Bereits vor fast fünf Jahren angekündigt, ließ Wolverine lange auf sich warten. Erst im vergangenen September wurde erstmals Gameplay gezeigt. Entwickelt wird der Titel in Zusammenarbeit mit Marvel Games und verspricht eine eigenständige, deutlich düstere Interpretation der Figur – inspiriert von den Comics.

Insomniac setzt auf schnelles, brutales Nahkampf-Gameplay mit Logans ikonischen Klauen, cineastische Action-Sequenzen und eine emotional aufgeladene Story rund um seine Vergangenheit. Anders als bei Spider-Man soll hier eine härtere, kompromisslosere Tonalität im Mittelpunkt stehen.

Marvel’s Wolverine ist damit aktuell eines der größten First-Party-Projekt von PlayStation für 2026. Freut ihr euch schon auf den Titel?

Der „Release Date“-Trailer:

