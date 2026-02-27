Pokémon Pokopia enthüllt DJ-Rotom kurz vor dem Launch in der kommenden Woche

Im Rahmen der heutigen Pokémon Presents zum Pokémon Day gab es einen frischen Trailer zu Pokémon Pokopia – und der hatte es in sich.

Neu vorgestellt wurde Stereo-Rotom, auch bekannt als DJ-Rotom. Das musikalische Geist/Elektro-Pokémon begleitet uns auf unserer Cozy-Reise und sorgt für den passenden Soundtrack. Dabei werden zahlreiche bekannte Melodien aus der Pokémon-Geschichte angespielt, was für eine ordentliche Portion Nostalgie sorgt.

Kochen, Vorlieben und verstecken im Multiplayer

Neben der Musik stand auch das Kochen im Fokus. Unterstützung erhalten wir dabei von Koch-Schlaraffel. Jedes Pokémon besitzt eigene Vorlieben, und durch passende Gerichte lassen sich sogar Fähigkeiten verbessern.

Auch der Mehrspieler-Modus wurde erneut gezeigt. Mit bis zu drei weiteren Spielern könnt ihr gemeinsam Städte besuchen, Freunde einladen oder sogar Pokémon zur Erkundung mitbringen. Besonders nett: Eine Art Versteckspiel, bei dem sich Spieler in verschiedene Gegenstände verwandeln können. Passt ja gut zu Ditto.

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar. Auch die neue Pokémon-Generation „Wind und Welle” wurde bei der Pokémon Presents angekündigt. Schaut doch mal rein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo