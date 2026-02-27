Wie viel Bayonetta und Devil May Cry in SoulQuest steckt, könnt ihr jetzt herausfinden

Ein bisschen Devil May Cry und Bayonetta, aber im Pixel-Art 2D-Look und mit Action-Plattformer-Elementen verspricht SoulQuest von den Soulblade Studios und indie.io zu werden. Angelehnt an keltische Mythologie kämpft ihr euch in diesem Spiel durch die Gegnermassen.

Die „Hero Arc“ der Hauptprotagonistin Alys beginnt, als ihr die Götter ihren Ehemann nehmen. Mit dem Schwert in der Hand begibt sie sich auf eine Quest, um seine Seele zurückzuholen, wozu die Todesgöttin Morrigan besiegt werden muss. Weder Legionen göttlicher Diener noch die Götter selbst werden ihren Zorn aufhalten.

Alys nutzt ihr skillbasierte Luft-Combos und verknüpfte Angriffe. Neben den Kämpfen gibt es auch anspruchsvolle Plattformpassagen und herausfordernde Bosskämpfe mit knackig getimten Angriffen und Manövern gegen der Götter der keltischen Mythologie. Im Laufe des Spiels gibt es Seelen zu sammeln, um Fähigkeiten freizuschalten und die lore-reiche Welt zu erkunden.​

Das Spiel wurde via Kickstarter erfolgreich finanziert und passend zum Steam Next Fest steht eine neue Demo bereit mit neuer Zone, Gott-Boss und erweiterter Progression bereit. Ein Erscheinungsdatum hat SoulQuest noch nicht. Erscheinen wird SoulQuest für Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: SoulQuest, SoulBlade Studio LLC, TomasJPereyra