Monster-Taming-RPG will im Juni mal eben das Genre revolutionieren

Entwickler Hatchery Games hat die Veröffentlichung von Voidling Bound auf den 9. Juni 2026 datiert. Das Monster-Taming-RPG erscheint dann erstmal für PCs, später auch für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2.

Die Veröffentlichung im Juni ist später, als ursprünglich geplant. Man habe sich zu einer leichten Verzögerung entschieden, um das Spiel weiter zu optimieren, die Balance zu verbessern und das Feedback aus der Demo umzusetzen. Auf dem Weg zur Vollversion will man weitere Spieltests durchführen.

Voidling Bound setzt auf ein eher untypisches Setting für das Genre: Euch erwartet ein Sci-Fi-Setting mit Shooter-Mechaniken und man will man eben das Genre der Kreaturensammler revolutionieren.

SpielerInnen entdecken und brüten Voidling-Eier aus, um ihre Sammlung zu erweitern. Jedes Voidling kann dann umfassend weiterentwickelt werden, wodurch es neue Merkmale, Fähigkeiten und Verbesserungen seiner Werte erhält. Anders als bei Pokémon ist das Evolutionssystem in Voidling Bound jedoch nicht streng linear: Es gilt verschiedene Evolutionszweige zu erkunden, was nicht nur mehr Möglichkeiten der Individualisierung bietet, sondern auch das Sammeln doppelter Kreaturen fördert, da SpielerInnen so neue Entwicklungen aus verschiedenen Zweigen freischalten können.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Voidling Bound, Hatchery Games