Liebesbrief an Shōnen Manga: JRPG verbindet Narrative mit Fighting und Secret of Mana

Das Indie-Studio BadRez Games hat A Fighter’s Nova: Mindara angekündigt. Das JRPG möchte eine reichhaltige Erzählung bieten, die mit der Intensität von Kampfspielen verbunden ist.

Inspiriert ist das Spiel von klassischen Mangas der 90er wie Ranma ½, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho und Hunter X Hunter, was insbesondere durch die Panels im Manga-Style deutlich wird, die das Spiel durchziehen und von Mangaka Issaka Galadima (Clock Striker) gezeichnet werden. Unterlegt wird das Spiel, das die Macher als einen „Liebesbrief an Shōnen Manga“ bezeichnen, von Hiroki Kikuta, den ihr von Secret of Mana kennt.

Ihr begleitet die junge Maya, eine jugendliche Kampfkünstlerin, und Mindara, einen von Rache getriebenen, mysteriösen Wolfsmenschen auf ihrer Reise zu einem legendären Turnier in einer mystischen Stadt. Unterwegs trefft ihr Verbündete mit ihren eigenen Geschichten, knüpft Bande und werdet durch traditionelle JRPG-Mechaniken immer stärker.

Das Kampfsystem ist allerdings nicht klassisch rundenbasiert, wie ihr es vielleicht erwarten würdet. Wenn der Kampf beginnt, gibt es klassische Fighting-Passagen, in denen Timing und Ausführung wichtig sind. Einzigartige Fähigkeiten und Kampfstile sollen jeden Helden auszeichnen.

Die Veröffentlichung von A Fighter’s Nova: Mindara ist erst für 2028 geplant, das unabhängige Studio BadRez Games hat noch eine lange Reise vor sich, die zunächst in einer Kickstarter-Kampagne kulminieren wird. Die Veröffentlichung für PC-Steam ist bestätigt, dort könnt ihr das Spiel schon auf die Wishlist packen. Eine Umsetzung für PlayStation und Switch 2 ist möglich.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: A Fighter’s Nova: Mindara, BadRez Games