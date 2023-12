Das war … Kalenderwoche 49/2023

Die Woche stand natürlich ganz im Zeichen von The Game Awards 2023. Aber auch GTA VI, Final Fantasy XV sowie Starfield schrieben Schlagzeilen. Zum Schluss findet ihr dann noch eine Kolumne sowie ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wenn Geoff Keighley zu The Game Awards lädt, gibt es neben den Auszeichnungen auch viele Ankündigungen und Trailer. Dazu braucht es jedoch auch viel Sitzfleisch mitten in der Nacht. Der Livestream liefert somit einiges, es gab jedoch auch Kritik zur Show. Hier findet ihr die wichtigsten Inhalte von The Game Awards 2023:

Noch vor der Award-Show ging der erste, mit viel Spannung erwartete Trailer zu Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series) online. Es geht nach Florida mit einem Protagonisten-Paar, allerdings erst im Jahr 2025. Auf die gecancelten DLCs zu Final Fantasy XV (PS4, Xbox One, PC) hat Hajime Tabata zurückgeblickt. Des Weiteren war von Tabata zu vernehmen, dass er an einem neuen Konsolen-RPG arbeitet. Weiterhin zuversichtlich zeigt sich Phil Spencer bezüglich Starfield (Xbox Series, PC). Der Titel soll noch viele Jahre gespielt werden. Eine Neuankündigung gab es außerdem noch mit der Visual Novel Hookah Haze (Switch, PC).

Wir haben noch einige weitere Trailer für euch! Sony zeigte uns beispielsweise einen neuen Spielmodus aus The Last of Us Part II Remastered (PS5). Für das kommende Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr euch einen Story-Trailer ansehen. Kampflustig zeigt sich zudem Sergei Dragunov aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC). Den nächsten Teaser-Trailer gibt es zu Dragon Age: Dreadwolf (PS5, Xbox Series, PC), im Sommer folgt dann mehr. Den Veröffentlichungstermin kennen wir nun zu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! (Switch) und zu Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (PS4, Switch, Xbox One, PC) startete die Vorbestellphase. Bei Steam findet ihr inzwischen auch Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil).

Unter anderem den Ending-Song gab es aus Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (Switch, PC). Ebenfalls neue Eindrücke wurden uns in die Projekte TSURUGIHIME (PC) (Link) und Momodora: Moonlit Farewell (PC) (Link) gewährt. In das neue Jahr starten könnt ihr mobil mit Devil May Cry: Peak of Combat (Mobil). Rätselfreunde können sich ebenso auf Islands of Insight (PC) freuen, während uns Outcast: A New Beginning (PS5, Xbox Series, PC) den Kampf zeigte. Zunächst wirds jedoch weihnachtlich mit Snowman Story, welches bei Steam erscheint.

Zum kommenden DLC zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) gab es letzte, wichtige Informationen. Ein Fan hat sich derweil an einer Pokémon-Naturdokumentation versucht. Nächste Woche wird auch die DLC-Trilogie zu Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) abgeschlossen. Neues Futter gibt es ab sofort, falls ihr bei Nintendo Switch Online ein Abo habt. Der Freizeitpark Super Nintendo World erhält bald Verstärkung durch Donkey Kong und Joker aus Persona 5 erhält eine schicke Figur.

In der aktuellen Kolumne von JPGAMES geht es um das kommende Remake von Silent Hill 2. Im Vergleich zum Original ist Skepsis angebracht.

Nun könnt ihr noch einen schönen Preis gewinnen! Noch bis morgen habt ihr die Gelegenheit, euch Super Mario Bros. Wonder (Switch) und WarioWare: Move It! (Switch) zu sichern. Viel Glück!