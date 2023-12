KEMURI: Ikumi Nakamura präsentiert Trailer zum ersten Spiel ihres Studios UNSEEN

Mit ihrem charmanten Auftritt im Rahmen der E3 2019 avancierte Ikumi Nakamura schnell zum Branchen-Liebling. Wenig später verließ sie dann Tango Gameworks, um ein eigenes Studio auf die Beine zu stellen.

Nun gab sich Nakamura im Zuge von The Game Awards 2023 erneut die Ehre, um das erste Spiel der UNSEEN Studios zu präsentieren: KEMURI. In der Videobeschreibung zum Ankündigungstrailer, wird der Titel wie folgt beschrieben:

KEMURI entführt euch in ein Reich, in dem das Unvorhersehbare auf das Außergewöhnliche trifft, in einem Großstadtdschungel, in dem sich mysteriöse Kreaturen – YOKAI – unter der Bevölkerung verstecken. Werdet ein YOKAI-JÄGER und nutzt FOX WINDOW, um die Geheimnisse der Stadt zu lüften und das Gleichgewicht in die Welt zu bringen. Stürzt euch alleine oder mit Freunden in ein spannendes Abenteuer, jagt Yokai mit Stil, sammelt ihre Kräfte und stellt euch noch größeren Herausforderungen. Wo KEMURI gesichtet wird, werden die Yokai mit Sicherheit folgen. Die einzige Frage, die bleibt, ist: Wie werdet ihr das Unsichtbare jagen?