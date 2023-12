Das schräge Duck Detective: The Secret Salami kombiniert Krimi mit Aggretsuko-Humor

Mit Kraken Academy machte sich das Berliner Indie-Studio Happy Broccoli Games einen Namen. Erst im Oktober das Party-basierte Action-RPG Odyssey Island an. Dem Brainstorming nach Kraken Academy entsprang aber offenbar auch noch eine andere Idee, von der man nicht ablassen kann.

Duck Detective: The Secret Salami soll Anfang 2024 für PC-Steam erscheinen. Der Kurzkrimi – etwa 90 Minuten lang – möchte mit skurrilen Charaktere, unterhaltsamen Gameplay und kuriosen Ermittlungen begeistern.

Verbrechen aufzuklären ist kein Zuckerschlecken. Du bist ein vom Pech verfolgter Detektiv, der zufällig auch eine Ente ist. Nutze deine Entdeckungsfähigkeiten, um Beweise zu untersuchen, die Lücken zu füllen und den Fall zu lösen – in einem erzählerischen Mystery-Abenteuer, in dem nichts so ist, wie es scheint.

Happy Broccoli Games vergleicht Duck Detective mit Aggretsuko und Return of the Obra Dinn. Nicht gerade die reichweitenstärksten Vergleiche, aber nicht weniger interessant. Aggretsuko ist eine japanische, animierte Comedy-Serie. 2019 gab es davon eine Serienadaption bei Netflix. Return of the Obra Dinn ist ein Indie-Game von Lucas Pope, dem Macher hinter Papers, Please.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Duck Detective: The Secret Salami, Happy Broccoli Games